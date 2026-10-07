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Santa Fe vuelve a recibir al atletismo sudamericano con el Campeonato U23

El XII Campeonato Sudamericano U23 se disputará del 16 al 18 de octubre en la renovada pista del CARD de Santa Fe. Participarán atletas de 13 países.

7 de octubre 2026 · 13:26hs
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Santa Fe vuelve a recibir al atletismo sudamericano con el Campeonato U23

A pocas semanas de la realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la provincia volverá a ponerse en el centro de la escena deportiva internacional. Esta vez será con el XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, que reunirá a jóvenes representantes de 13 países entre el 16 y el 18 de octubre.

El certamen fue presentado este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la importancia de darle continuidad al impulso que dejaron los Juegos.

“No nos vamos a detener”, afirmó Pullaro, al remarcar que la provincia pretende seguir aprovechando la infraestructura y la experiencia adquirida durante la realización del evento continental.

La competencia tendrá como escenario la renovada pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe, que volverá a recibir a atletas de distintos puntos de Sudamérica.

Una competencia clave para las nuevas generaciones en el atletismo

El Campeonato Sudamericano U23 contará con representantes de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá.

La categoría Sub 23 tiene una importancia especial dentro del desarrollo de los atletas, ya que representa el último escalón antes de la competencia absoluta. Por eso, Santa Fe será escenario de una competencia que reunirá a deportistas que atraviesan una etapa decisiva de sus carreras.

Durante la presentación, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, valoró las condiciones actuales para organizar este tipo de eventos y destacó tanto la infraestructura como la experiencia adquirida.

También estuvieron presentes atletas como Germán Chiaraviglio y Ayrton Franco, quien resaltó especialmente el nivel de la nueva pista de atletismo.

Santa Fe busca sostener el impulso deportivo

Pullaro remarcó que los Juegos Suramericanos dejaron una experiencia que la provincia pretende transformar en nuevas oportunidades. “Eso nos puso una vara muy alta, pero nos inspira a seguir soñando cada vez más en grande”, sostuvo.

El gobernador también destacó la posibilidad de utilizar el deporte como una herramienta para proyectar a Santa Fe hacia el país y el mundo, además de generar movimiento turístico y económico.

En la misma línea, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, señaló que el nuevo campeonato refleja el acompañamiento provincial al deporte y a los valores vinculados con el sacrificio, la superación y el trabajo en equipo.

El senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, puso el foco en el concepto de legado que acompañó la organización de los Juegos Suramericanos. “Están los edificios que se construyeron, la capacidad organizativa y el empuje que queda”, afirmó.

De esta manera, Santa Fe no se queda con el recuerdo de los Juegos Suramericanos. La pista del CARD vuelve a cobrar protagonismo y será nuevamente escenario de una competencia internacional, esta vez con las futuras figuras del atletismo continental como protagonistas.

Del 16 al 18 de octubre, la provincia volverá a recibir al deporte sudamericano y pondrá a prueba, una vez más, el legado que dejaron los Juegos.

Santa Fe Sudamericano Atletismo
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