El Sabalero visita a Morón este viernes a las 21 y solo le sirve la victoria para avanzar. Franco García se perfila como titular tras su buen ingreso en la ida.

Colón tendrá que ganar en cancha de Deportivo Morón para seguir en carrera por el ascenso. La revancha de los cuartos de final del Reducido se jugará este viernes a las 21 en el Nuevo Francisco Urbano. Tras el empate sin goles en Santa Fe, Iván Delfino evalúa incluir a Franco García desde el arranque para darle profundidad al ataque.

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El “Wachi” se perfila para entrar por Sarmiento

Franco García dejó argumentos para meterse en el once. En el segundo tiempo de la ida probó desde media distancia, desbordó por derecha y se asoció con Ignacio Lago. También llegó por el segundo palo y tuvo una de las ocasiones más claras de Colón, pero su remate encontró a Salvá.

La variante más probable es el ingreso del “Wachi” por Darío Sarmiento. El cambio le permitiría a Delfino mantener el esquema y sumar un jugador capaz de desbordar por derecha en un partido en el que Colón está obligado a convertir. De momento, esa es la principal modificación que se perfila para el viernes.

Colón debe ganar y a Morón le alcanza con empatar

El 0 a 0 en el Brigadier López dejó la serie abierta, con la ventaja deportiva del lado de Morón. Al Gallo le alcanza con otro empate para avanzar a semifinales. Colón llega con nueve partidos sin perder y ocho vallas invictas en ese tramo, pero esta vez necesita trasladar esa solidez al resultado con un triunfo.

Delfino anticipó que Morón suele presionar fuerte en el primer cuarto de hora cuando juega en su cancha, aunque planteó que la ventaja podría llevarlo a tomar algunas precauciones.Las dirigencias acordaron adelantar la revancha al viernes 27 de noviembre a las 21. El equipo que avance tendrá pocos días de recuperación antes de las semifinales, programadas para el miércoles 2 de diciembre.