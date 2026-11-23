El arquero terminó su préstamo en Deportivo Quito y tiene previsto volver el 7 de diciembre. Madelón ahora podría evaluarlo para el puesto de suplente en Unión.

Froilán Díaz tiene previsto regresar a Santa Fe el 7 de diciembre tras terminar su préstamo en Deportivo Quito. El arquero, formado en Unión, sumó rodaje en el ascenso ecuatoriano y podría tener una oportunidad en el plantel de Leonardo Madelón. Una posibilidad es que Madelón lo incorpore a la competencia con Lucas Meuli por el puesto de arquero suplente.

La experiencia en Quito que le abre una chance en Unión

Díaz salió a préstamo después de renovar su contrato con el Tatengue y encontró en Ecuador los minutos que buscaba. Según su entorno, recibió cinco goles durante su paso por Deportivo Quito. El club ecuatoriano quiere retenerlo otra temporada, aunque la decisión sobre su futuro queda en manos de Unión.

El arquero firmó su primer contrato profesional con Unión a los 16 años y en 2023 atajó para la Selección Argentina Sub 17 ante Senegal en el Mundial de Indonesia. El préstamo le permitió sumar experiencia en el fútbol de mayores antes de volver al club que lo formó.

La posible competencia con Meuli y los otros regresos

Con la salida de Mansilla, Unión busca un titular y tiene a Matías Tagliamonte como candidato, con su salida de Racing todavía pendiente. En paralelo, Madelón podría evaluar a Díaz para competir con Lucas Meuli por el puesto de suplente. El regreso desde Ecuador está previsto para diciembre y su lugar en el plantel de 2027 todavía debe definirse.

La dirigencia también tendrá que resolver la situación de otros futbolistas cedidos, entre ellos Enzo Rubio y Franco Ratotti. El delantero pasó por dos clubes en 2026. Comenzó el año en Delfín de Ecuador y terminó la temporada en Unión Española de Chile.