El plan de mantenimiento hídrico avanzó en tres barrios, mientras continúan las tareas en Liceo Norte. Los trabajos buscan mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

La Municipalidad de Santa Fe lleva ejecutados 16.900 metros lineales de trabajos de zanjeo en distintos barrios de la ciudad, en el marco de un plan intensivo de mantenimiento y saneamiento del sistema hídrico para prevenir anegamientos. Este viernes, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió barrio Scarafía y supervisó las tareas que realizan los equipos municipales.

Según los datos oficiales, las intervenciones alcanzaron los barrios El Tránsito, San Martín y Scarafía. En el primero se realizaron 4.000 metros lineales de trabajos, mientras que en San Martín se completaron 9.600 metros. En Scarafía, donde las tareas comenzaron el 19 de octubre, ya se ejecutaron otros 3.300 metros.

A su vez, el 11 de noviembre comenzaron los trabajos en Liceo Norte. El operativo también incluyó 2.300 metros lineales de estabilizado pétreo en barrio Cabal, la incorporación y compactación de 600 metros cúbicos de suelo para nivelar calles y el retiro de más de 80 metros cúbicos de residuos vegetales y domiciliarios de los sectores intervenidos.

Cómo se desarrollan los trabajos de zanjeo

Durante la recorrida por Scarafía, Poletti explicó que las cuadrillas municipales trabajan en la recuperación de cunetas y zanjas que no habían recibido mantenimiento. El objetivo es mejorar la capacidad de drenaje y evitar que la acumulación de agua afecte a otros sectores.

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“Estamos reconstruyendo aquellas cunetas y zanjas que nunca habían tenido mantenimiento por parte del vecino o del municipio”, señaló el intendente. También explicó que las tareas incluyen profundizar las cunetas, destapar los cruces de calles mediante camiones desobstructores y dialogar con los frentistas para promover el compromiso de mantener limpios esos espacios.

El mandatario reconoció que todavía hay sectores de la ciudad que presentan problemas y que las mejoras no alcanzarán a todos los barrios de manera inmediata. “Posiblemente, en la próxima lluvia todavía haya sectores con anegamientos, pero lo importante es que, en los barrios donde estamos trabajando y podemos avanzar, los vecinos valoran que las cosas están cambiando”, sostuvo.

Además, destacó que el estabilizado pétreo facilita la circulación de automóviles y motocicletas durante los días de lluvia, mientras que las zanjas limpias y profundizadas permiten almacenar y conducir el agua con mayor rapidez.

Por su parte, la subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, detalló que el operativo contempla distintas etapas. Primero se realiza una planificación técnica de las intervenciones; luego, los equipos municipales recorren las viviendas para conversar con los vecinos sobre los trabajos y la importancia de mantener las cunetas.

Finalmente, las cuadrillas ejecutan las tareas de limpieza y profundización. Pepermans indicó que el material retirado está compuesto principalmente por tierra húmeda acumulada y residuos que obstruyen el escurrimiento.

Los vecinos destacaron las mejoras en Scarafía

Durante la recorrida, Nelda Minutti, vecina de barrio Scarafía desde hace más de 40 años, valoró las intervenciones realizadas en el sector y los cambios que, según señaló, mejoraron las condiciones de vida de quienes viven allí.

La mujer destacó especialmente la colocación de luminarias LED y el estabilizado pétreo, que permitió resolver un problema de acumulación de agua frente a la Escuela Ballarini. También expresó su satisfacción por las actuales tareas de zanjeo.

“Las mejoras que ha tenido el barrio han sido impresionantes. El alumbrado público con luces LED mejoró mucho nuestra cuadra y el estabilizado pétreo también significó un gran avance”, afirmó. Sobre los trabajos actuales, agregó: “Este trabajo de zanjeo que se está realizando me parece espectacular. Realmente es una mejora muy importante para todos los vecinos que vivimos acá”.