Madelón: "Tenemos que ver que es lo que queremos y necesitamos"

Con otra cara y un buen semblante, Leonardo Madelón brindó sus últimas declaraciones post partido, sabiendo que sumó su equipo 20 puntos con muchos jugadores nuevos en el tramo inicial de la Superliga.

Una vez finalizado el encuentro el DT reconoció que "había que cerrarlo bien, nos vino bien el triunfo con Huracán y con este empate valoramos lo del otro día. Tiene un equipo bárbaro Talleres, el otro día hizo cinco goles, cumplimos con el plan, el empate está bien, nos costó mucho concentrarnos. El equipo está a la altura de lo que pedimos, en un semestre de formación no están mal los 20 puntos".

Más adelante, agregó que "lo importante es que nosotros si nos organizábamos bien íbamos a tener réplicas, no pudimos estar finos en la estocada final. Faltan jugadores, estuvimos hablando con la dirigencia, ahora deseo descansar, necesito limpiar la cabeza y vamos a charlar despacio, se vienen cinco meses con mucha competencia".

El orientador volvió a analizar algunas facetas el encuentro y afirmó que "si seguía cinco minutos por ahí lo podíamos ganar, ellos también. En los primeros 20' del segundo tiempo no la pasamos bien, me alegra mucho que Cavallaro jugó todo el partido, le hace bien a él, despacito ahora, volvemos el 3 de enero a la mañana".

Respecto al actual plantel que tiene, donde indudablemente escasearon futbolistas por distintas circunstancias, el conductor rojiblanco apuntó que "me saqué una foto con ocho pibes del club, van a tener que ingresar en algún momento que el club esté cómodo, sino lo usás para quemarlo, vamos a tener que traer jugadores, en la intimidad sabemos donde nos faltan y estamos viendo jugadores que no tienen protagonismo en otros clubes. Ahora es descansar, dirigentes, jugadores, no hay que hacer las cosas apurado. Reflexionar bien, ver que es lo que queremos y que necesitamos para lo que queremos".

En otro tramo de su alocución, cuando le preguntaron sobre las cláusulas de salida de Gómez Andrade y Cavallaro, no dudó en expresar que "ellos están bien en el club. Nunca me negué a las salidas, es un orgullo traer jugadores y que los pidan, no es el momento, el jugador puede decir que no y esperar, son suposiciones, terminamos con una buena imagen, el año pasado nos fuimos llenos de dudas. Este equipo tiene corazón, siente el escudo, faltan algunos instrumentos que los vamos a conseguir este mes".

También hay situaciones de futbolistas que deben resolver su continuidad en la entidad, uno de ellos es el volante uruguayo Javier Méndez. En este sentido el DT dijo que "es un chico que si el hincha supiera lo que quiere al club, hoy entró bien por suerte, vamos a ver cual es su condición. La zona de volantes es donde el equipo más acusó el golpe, atrás se acomodó y arriba también, pero con muchas lesiones en el medio".

Sobre la cantidad de puntos obtenidos, Madelón expresó: "Me voy bien porque trabajamos mucho con jugadores que recién conocíamos, contra lesiones, nos costó reponerlos. Me voy bien porque el cuerpo técnico está bien. El jugador se contagió de nosotros, quieren el escudo y aman la institución. Resta recuperar desde lo futbolístico, en otra situación nos animábamos a más, pero este punto nos servía para valorar lo anterior. A nadie le sobra nada, estamos todos juntitos y es cuestión de una racha positiva".

En su despedida, ratificó que "primero lo tiene que saber el club los puestos que necesitamos, después los jugadores y luego la prensa. Vamos a buscar entre cinco y ocho jugadores. Fue un semestre intenso, tuvimos muchos cambios y nunca pudimos encontrar el equipo".