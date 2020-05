Caída la chance de contratar a Sergio Rondina, la dirigencia de Unión que encabeza Luis Spahn junto al secretario técnico Martín Zuccarelli están abocados a encontrar al sucesor de Leonardo Madelón. Y en ese punto surgieron varios nombres, entre ellos el de Eduardo Magnín quien fue técnico de la Reserva y que luego se marchó por diferencias precisamente con Madelón.

En diálogo con Radio Gol 96.7, Magnín habló sobre la posibilidad de sentarse en el banco rojiblanco, aseguró que siempre está en contacto con los directivos y la gente del club. Pero que no lo llamaron para ofrecerle al cargo, a la vez que manifestó que le gustaría tener esa chance.

"Contacto tengo, porque nunca lo perdí al contacto con los dirigentes, ahora si hacés referencia al llamado concreto para ofrecerme el cargo conmigo no hablaron. Pero sí estoy en contacto con dirigentes, tengo una buena relación con el presidente (Luis Spahn) y charlamos pero por otros temas", arrancó diciendo ante la consulta si lo habían llamado.

Respecto a si tiene o no un representante dijo: "Deben hablar conmigo, yo ya aclaré las cosas con quien las debía aclarar. Esto es como yo les decía a los jugadores, si juegan bien no van a necesitar representantes en el tema de los técnicos es lo mismo. A mi en Unión me conocen, saben cuando estoy contento, triste o enojado y conocen mi forma de trabajar. Si ellos tienen la intención de que vuelva al club tienen que hablar conmigo, no es necesario un mediador".

LEER MÁS: Claudio Vivas: "Nadie de Unión se comunicó conmigo"

Sobre la preferencia de los hinchas para que se haga cargo del equipo y si eso lo toma en cuenta manifestó: "Claro que me fijo en eso, si la gente es el club. Lo tomo con muchísimo agradecimiento por ese deseo, además me llena de orgullo y hay mucha gente que sabe del amor que siento por el club. Y creo que se refleja en eso y es muy importante tener la aprobación de la gente".

A la hora de hablar de la conformación de un cuerpo técnico y la chance de sumar a Roberto Trotta, expresó: "No hay misterio ni escondo cosas. Con Roberto tengo una relación de años, le tengo mucho aprecio y me encantaría que podamos trabajar juntos. Ya se lo manifesté, hace tres años que venimos hablando de esta posibilidad con Roberto, porque nunca perdimos el contacto. Es un deseo mío, por lo cual lo tendría en cuenta, como también tendría en cuenta a un montón de gente capacitada que ya trabajó conmigo.Pero no puedo adelantarme, porque también en caso que se dé el llamado, habría que ver cuales son las condiciones y qué pretenden los dirigentes y las posibilidades para conformar un cuerpo técnico que sea competitivo".

LEER MÁS: Domínguez afirmó qué será de la Sudamericana que juega Unión

En cuanto a la relación con Martín Zuccarelli contó: "El contacto con el mánager era permanente, tuvimos las charlas que teníamos que tener, él miraba los entrenamientos, nunca tuve un sí ni un no con Martín, es la realidad. Cuando me fui me manifestó de forma agradable que yo le podía dar su número de teléfono a quien desee para que le de referencias mías".

Por último, cuando le preguntaron si estaba ilusionado con esta chance opinó: "La ilusión es una cosa y la realidad es otra, acá la realidad es que hay un montón de gente que desea que llegue al club y eso es un orgullo enorme. No es fácil contar con la aprobación y el cariño de tanta gente. La ilusión se puede romper de un momento para otro, me paso un millón de veces y puede volver a pasar, es parte de esta profesión".

Y finalizó: "Entiendo que los dirigentes están analizando otras cuestiones y en su momento tomarán una decisión. No tengo dudas que lo harán buscando el mejor camino para Unión, ya sea Magnín u otro técnico. Tengo la tranquilidad que estando en Unión siempre trabajé con muchísimo compromiso y ganas y los resultados están a la vista".