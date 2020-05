Claudio Vivas: "Nadie de Unión se comunicó conmigo"

Todos los cañones en Unión apuntaban a seducir a Sergio Rondina para que se convierta en el reemplazante de Leonardo Madelón como entrenador. Sin embargo, Huevo se decidió por continuar en Arsenal, donde acordó un nuevo contrato pro 18 meses. De esta manera, comenzaron a tomar fuerza las alternativas, entre las cuales está Claudio Vivas, que actualmente dirige a Bolívar de Bolivia.

De hecho se comenta que Claudio Vivas es el entrenador que más seduce al presidente Luis Spahn, más allá que no tiene el aval de la Comisión Directiva, y tampoco tiene el apoyo total de la gente, que en redes sociales se inclinó por las otras opciones que se manejan para el cargo de DT de Unión.

A favor de Vivas figura que es un entrenador que en gran parte de su carrera trabajó con las inferiores, de hecho uno de sus últimos fue ser coordinador de las inferiores de Boca, y su gran trabajo como ayudante de campo de Marcelo Bielsa, más allá que no tuvo la misma repercusión cuando quiso ser cabeza de un equipo de trabajo de Primera División.

Claudio Vivas, de último paso por Sporting Cristal y actualmente en Bolívar, fue autorizado a regresar a nuestro país luego de haber atravesado gran parte de la cuarentena en La Paz. Incluso se menciona desde el vecino país que accedió una disminución del 50% de sus haberes como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo cual podría abrirle las puertas para desembarcar en Unión.

Según informa Página Siete, desde La Plata, Vivas aclaró anoche que ningún directivo de Unión se comunicó con él y advirtió que tiene contrato con Bolívar. “Por el momento estoy vinculado al club y trabajando en esta pandemia”, resaltó el entrenador de Bolívar.

image.png Claudio Vivas, candidato a DT de Unión, trabajó mucho tiempo como AC de Marcelo Bielsa.

“En realidad no sólo surgió mi nombre, hubo una buena cantidad de entrenadores que fueron mencionados por Unión, pero nadie se contacto conmigo y si lo hubieran hecho tendría que haber solicitado permiso a la directiva de Bolívar porque yo tengo un contrato firmado con ellos”, explicó Vivas que viajó a nuestro país con permiso de Baisa, la empresa que financia a la Academia.

Desde hace casi dos semanas, el apellido de Vivas aparece como candidato para dirigir al equipo santafesino. “No me han llamado, no acostumbro a hacer cosas que no puedo hacerlas. Unión busca hace rato un entrenador y lo que ellos buscan, por lo que leí y escuché en los canales de televisión de mi país, es un entrenador que le dé prioridad a los juveniles y en esa lista estoy nominado, pero yo no tuve contacto con nadie”, reforzó, entrevistado por Deporte Total.

Vivas, que está desarrollando una interesante campaña en Bolívar, se encuentra en La Plata porque “me gusta el lugar para vivir desde que dirigí a Estudiantes”.

Está claro que el nombre de Claudio Vivas no es la prioridad que manejan los dirigentes tras la negativa de Rondina, más allá que nadie en el mundo Unión se anima a descartarlo, debido a lo complicado que está la situación en cuanto a la búsqueda del reemplazante de Madelón y que de a poco se comienza a acercar la fecha del 30 de junio, cuando vencen contratos de varios jugadores que fueron importantes en la última temporada.