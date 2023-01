Marabel: "Este Unión está para pelear grandes cosas"

Para luego, agregar: "En lo físico terminé bien, aunque me volví a golpear la rodilla donde tuve un golpe el año pasado, por precaución era mejor salir para no agravar nada. En estos días descansaré y llegaré bien al primer partido del torneo".

En relación a esta pretemporada, el guaraní no dudó en decir que "se ve reflejado el compañerismo que hay en el plantel, todos estamos en la misma sintonía, estamos para pelear grandes cosas, todos metimos, hicimos el esfuerzo de ir a buscar el partido, lastimosamente no se pudo ganar pero nos llevamos muy buenas sensaciones".

LEER MÁS: VIDEO: mirá el resumen de la Copa que ganó Unión

Luego, en referencia a lo que le pide Munúa, subrayó: "El profe nos pide mucha intensidad y hay que cumplirle, por suerte me sentí cómodo, un poco más confiado en todo, estoy bien físicamente, creo que me sirvió mucho esta pretemporada intensa, estamos para romperla en este 2023".

Con respecto a la jugada clara que tuvo para marcar el 1 a 0, añadió: "La verdad que me sorprendió, fue una jugada muy rápida, me pasa, quise poner la cabeza y no llegué. Es cuestión de estar ahí, estoy en una racha que no es buena porque no puedo concretar pero cuando viene el primero después los demás goles llegan solos".

En la parte final, opinó sobre uno de los juveniles rojiblancos: "Jerónimo (Domina) se adaptó rápido al grupo, es un pibe está para grandes cosas, lo estamos llevando de a poco, va a ser la sensación en este torneo, para él y para todos estamos conformes con su rendimiento en la pretemporada, se verá reflejado en el torneo".