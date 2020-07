Matías Fritzler: "No le cierro las puertas a Colón"

Matías Fritzler retornó a Buenos Aires luego de no llegar a un arreglo con la dirigencia de Colón. El volante salió a hablar en varios medios explicando la situación y luego llegó la respuesta del presidente sabalero José Vignatti, quien criticó la postura del mediocampista. De hecho, intimó al club mediante una carta documento, por la deuda que mantiene Colón del contrato anterior.

En las últimas horas el jugador volvió a referirse a esta cuestión en diálogo con La Oral Deportiva "El entrenador me manifestó el interés que continúe y en base a eso la dirigencia se contactó conmigo. Es una situación muy clara que a veces parece complicada, pero es fácil de entender. Antes de pensar en un nuevo vínculo con la dirigencia, lo normal sería terminar con el que finalizó el 30 de junio y eso está lejos de suceder. Por lo cual con los dirigentes nunca hablamos de un nuevo contrato, más allá del interés del entrenador", explicó.

Consultado si la deuda que mantiene Colón es muy grande respondió: "Sea mucho o poco, no llegamos a ningún acuerdo, yo hice mi propuesta no llegamos a un acuerdo y no tuvimos más contacto. Yo siempre fui respetuoso y franco y si seguía pasando el tiempo uno tiene que buscar la manera en que puedan ayudarlo y obtener lo que le corresponde. Esta situación se repitió con otros jugadores, aunque con cada uno será diferente. En mi caso no pudimos solucionarlo, eso no significa que no se pueda solucionar. A pesar de pelear por lo que corresponde, no le cierro las puertas a Colón".

A la hora de responderle a las palabras de Vignatti que lo acusó de conflictivo, el Polaco expresó: "Cada uno tiene derecho a opinar, pero no comparto esas declaraciones. Salvo en Huracán cuando todo el plantel en medio de un torneo hizo un reclamo, después nunca me pasó de reclamar una deuda, no tuve ese tipo de conflicto. La relación con el presidente siempre fue normal, nunca tuve problemas, mantuvimos bastante contacto y me consultó varias cosas. Yo no tengo problemas con los dirigentes, salvo que me deben una gran parte de mi contrato. Pero soy jugador de fútbol y Colón es algo más amplio que una dirigencia, por eso no le cierro las puertas a Colón".