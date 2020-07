"Me parece que el reclamo que hizo Colón no tendrá éxito"

En los últimos días Colón presentó ante FIFA una demanda hacia Brian Galván, sus representantes y el club Colorado Rapids de la MLS por una cifra superior a los 2.000.000 de dólares. Entienden que el contrato que firmó el jugador con su nuevo club se llevó a cabo a fines de diciembre del año pasado incurriendo en algo ilegal. Dado que a partir del 1 de enero de este año, el futbolista podía firmar un precontrato con Colorado Rapids, ya que la reglamentación indica que son seis meses antes de quedar libre.

Ambas partes tienen una mirada diferente, la dirigencia sabalera entiende que pueden probar que el contrato se rubricó a fines de diciembre cuando el jugador viajó a Estados Unidos. Mientras que desde la representación del futbolista aducen que el mismo se firmó el 3 de enero de este año.

En diálogo con LT9 Emilio Marioni, uno de los representantes que tiene el futbolista tucumano comenzó detallando: "Braian se encuentra muy bien, por suerte ya pudo debutar y jugar algunos minutos. Le tocó un técnico con un perfil muy formativo y lo va llevando de a poco. Él llegó y en los primeros días ya le tocó viajar rápidamente a un minitorneo que se desarrolla en Florida. Estuvo ahí y formó parte del banco de suplentes en los primeros partidos y jugó unos minutos en el tercer encuentro. Fuimos muy bien recibidos y muy bien atendidos".

En otro tramo de la charla el representante se refirió al reclamo que llevó a cabo ante FIFA la institución sabalera. "Todavía no nos ha llegado la notificación, seguramente llegará vía AFA al club. No nos preocupa esta demanda porque el contrato se firmó el día 3 de enero y es fácil de probar. Esta todo en regla, si Colón quiere seguir reclamando está en todo su derecho. La cosa de reclamar algo que no existió, me parece que no va a tener éxito", sentenció.