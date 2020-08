"Me gustaría jugar en Unión, pero en un equipo competitivo"

Fernando Márquez quedó en libertad de acción, luego de que Defensa y Justicia no le renovara el contrato. El delantero de 32 años por estos días se encuentra en Santa Fe y trabajando por su cuenta a la espera de algunas ofertas. En diálogo con Radio Octubre 94.7, el Cuqui se refirió a su futuro y manifestó sus ganas de retornar en algún momento a Unión, club en donde surgió futbolísticamente debutando en el año 2006.

Con la camiseta rojiblanca, el delantero jugó un total de 61 partidos y anotó 10 goles. Luego pasó a Crucero del Norte, Belgrano, Johor de la MLS y finalmente a Defensa y Justicia. Tanto en el Pirata como en el Halcón de Varela demostró su categoría con varias definiciones exquisitas ratificando su jerarquía dentro del área.

A la hora de hablar sobre su futuro contó: "Me veo jugando en el lugar en el que el entrenador más que nada quiera que vaya a su equipo. Si hablamos de deseos me gustaría estar en Europa, ganando muy buen dinero y viviendo tranquilo en un lugar hermoso. Pero no pasa por lo que yo quiero, sino por lo que los clubes pretendan. Hablé con el técnico de Banfield y charlamos un rato largo. Pero después hay que hablar de la cuestión económica, porque esto es un trabajo y uno busca lo mejor para su futuro".

Consultado respecto a si le gustaría jugar en Unión respondió: "Lógicamente que me gustaría jugar en Unión, pero siendo parte de un plantel que consiga cosas importantes y siendo un jugador importante para el equipo. No me gustaría estar y que seamos un equipo de mitad de tabla sin aspiraciones a como mínimo clasificar a una Copa Sudamericana".

Para luego agregar "Ese es el temor que tengo cuando surge la posibilidad de jugar en Unión, aunque quiero aclarar que nunca se contactaron conmigo. Pero mi anhelo es retornar algún día a Unión y poder conseguir las cosas que logré en Belgrano y en Defensa y Justicia".