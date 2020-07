"Me pidieron tres veces sacar a Lavallén y una a Osella"

Francisco Ferraro fue secretario técnico de Colón hasta el 30 de junio. Firmó contrato por un año y no seguirá ejerciendo esa función, ya que la dirigencia considera que no es imprescindible ese puesto. Por ello su tercera etapa en Colón no terminó de la mejor manera. En diálogo con la Central Deportiva Cadena 3 101.7, Pancho se refirió a esta cuestión.

"Considero que fue una muy buena la experiencia, trabajé en silencio con dos cuerpos técnicos con, un plantel, ,médicos, utileros, gente de las inferiores, de la Reserva, con la gente de la pensión. Fue un paso muy bueno, digo en silencio porque no me gusta hablar de lo que hicimos. Simplemente trabajamos, uno se puede equivocar, pero el que se equivoca es por que hace. Hubo virtudes y defectos, pero fue un año bueno en un club que quiero, fue mi tercera etapa en Colón. Y ahora se terminó", aseguró.

Una vez más Ferraro se refirió al pedido de los dirigentes "Tanto a Lavallén como a Osella, los quisieron sacar, a Lavallén fue en tres oportunidades. Me solicitaron que lo saque y yo les dije que no era momento de hacerlo porque estábamos compitiendo en tres frentes. Si había un cuerpo técnico para entrar de inmediato era una cosa, pero si había que salir a buscarlo era otra. Dije que no era conveniente y allí me propusieron que sea el técnico pero me negué porque desde el 2011 no dirigía y no vine a Colón para ser técnico. Me negué tres veces y con Osella pasó lo mismo en una ocasión y me volví a negar".

Por último lo consultaron por la final perdida "Son 90' en los que puede influir el viento y el agua. Es una pena porque esa final se sintió muchísimo. Los directivos lo sintieron muchísimo, el presidente, el vicepresidente. Fue un golpe muy duro, pero todo tiene que seguir y dar vuelta la página".