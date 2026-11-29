Un informe de la APSV señaló que el 47,6 % de los vehículos presenta problemas en las inspecciones de la RTO en Santa Fe por la falta de mantenimiento

47,6% de fallas. Casi la mitad de los vehículos inspeccionados en Santa Fe no pasaron la RTO por falta de mantenimiento.

La seguridad vial es fundamental para prevenir accidentes y víctimas fatales en todas las calles, rutas y autopistas de la Argentina , especialmente en las de mayor circulación como en toda la provincia de Santa Fe. No obstante, un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) señaló que el 47,6% de los autos presenta fallas .

Dicho informe fue elaborado por el Observatorio de Seguridad Vehicular , conformado por la APSV junto a la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) , y emitió señales de advertencia con respecto a la conservación técnica de los autos del parque automotor santafesino .

El relevamiento de datos se llevó a cabo en los 29 centros de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) distribuidos a lo largo de Santa Fe, donde se inspeccionaron 202.773 vehículos en total. Además, revelaron que uno de cada cinco autos nuevos, con hasta tres años de antigüedad, registraron fallas en sus sistemas.

La alarma que provocaron estas estadísticas obliga a miles de conductores a prestarle especial atención al mantenimiento, pero con la dificultad del contexto económico que afecta especialmente a este apartado debido al costo financiero que implica reparar los cuatro sistemas que concentran la abrumadora mayoría de los rechazos técnicos.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es necesaria para circular en Santa Fe y todo el país. Foto: La Capital / Archivo

Al momento de evaluar qué ocurre en los talleres mecánicos ante el rechazo de la RTO, la brecha entre los presupuestos de reparación y el bolsillo de los conductores se convierte en el factor determinante. En diálogo con La Capital, el mecánico especialista y referente del sector de talleres, Salvador Lupo, brindó un panorama detallado y advirtió que “la gente antes reparaba el vehículo ante la primera falla y hoy quizás van a la revisión técnica con esa falla ya permanente, y por eso los rechazan”.

De la misma manera, afirmó: “Se está viendo que los autos tienen un desgaste mayor. La gente está prolongando el mantenimiento preventivo un poco más de lo normal respecto de lo que dice el manual de reparación y mantenimiento del vehículo. Se están prolongando los plazos y, mientras el vehículo no se rompa, muchas veces se sigue utilizando aunque se utilice mal”.

“La gente lo que está haciendo normalmente ahora es querer abaratar costos, si pone cubiertas busca una económica y si pone un repuesto elige uno económico. No se busca tanto la durabilidad o la calidad del repuesto, sino que cumpla la función fijándose principalmente en el precio”, aseveró sobre esta problemática.

Los cuatro sistemas críticos que concentran las anomalías

El estudio del Observatorio de Seguridad Vehicular precisó que el 60,6% del total de las deficiencias mecánicas detectadas en los controles se concentró en cuatro sistemas críticos para el control y la estabilidad del rodado. Dentro de este grupo de componentes esenciales, se encuentran:

Iluminación: la mayor cantidad de deficiencias registradas en los centros de revisión.

Frenos: riesgo crítico.

Neumáticos: alto riesgo.

Suspensión: riesgo moderado a alto.

Respecto de esta distribución de fallas, desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) destacaron la relevancia de los diagnósticos periódicos: “La identificación oportuna de anomalías en sistemas críticos evita que el desgaste natural derive en incidentes mayores, promoviendo una cultura de mantenimiento periódico”.

El informe sobre las RTO

Este diagnóstico remarcó que el 47,6% de las unidades analizadas presentaron algún tipo de falla técnica, una proporción que implica que casi de la mitad del parque evaluado registra anomalías mecánicas o de equipamiento al momento de someterse al examen obligatorio, lo que presenta un desafío para consolidar la cultura de mantenimiento periódico de los vehículos para evitar situaciones de peligro en la vía pública.

Con respecto a las distintas categorías de transporte, el informe de la CCIV y la APSV evidenció que los transportes de carga representan el segmento con mayor proporción de deficiencias, alcanzando una tasa de fallas del 63,6% sobre las unidades evaluadas.

Para dimensionar el impacto directo de los desperfectos sobre la seguridad del tránsito, el informe de la APSV y la CCIV categorizó las anomalías detectadas según el grado de peligro que representan para la circulación. Esta clasificación permite diferenciar aquellos defectos que exigen una reparación inmediata de los factores que requieren atención preventiva.

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es fundamental para prevenir accidentes.

En el nivel de mayor gravedad, los controles identificaron a 3.500 vehículos con fallas graves, las cuales constituyen un riesgo alto e inmediato para la circulación vial. Se trata de unidades que cuentan con desperfectos mecánicos que impiden un desplazamiento seguro y demandan una corrección obligatoria.

LEER MÁS: Alerta en Santa Fe: casi la mitad de los vehículos que circulan por las rutas provinciales no tiene la RTO

Por otro lado, se contabilizaron 23 mil vehículos que presentaron fallas moderadas. Si bien estas deficiencias no impiden la marcha del auto, representan factores que pueden volverse graves a corto plazo si no se realiza la reparación técnica adecuada en tiempo y forma.

La iluminación, un problema frecuente

De acuerdo con las estadísticas difundidas, el sistema de iluminación encabeza el listado de deficiencias detectadas en los centros de verificación, por lo que fue calificado como un rubro de alta incidencia. Esta anomalía cobra mayor dimensión si se considera que una importante cantidad de conductores circula con focos deficientes o quemados sin reparar el inconveniente con inmediatez.

En relación a los costos necesarios para subsanar los problemas de este sistema, Lupo aclaró que el gasto de los conductores varía según la tecnología del vehículo. Por el lado de los autos convencionales que equipan lámparas tradicionales, la solución resulta sumamente accesible: “El caso más repetido es el de la luz halógena. Podés gastar entre 10 mil y 15 mil pesos para cambiarla”.

LEER MÁS: Autos eléctricos: advierten que la red energética de Santa Fe no está preparada y que la carga simultánea puede sobreexigir los transformadores

No obstante, los nuevos modelos que incorporaron tecnologías vinculadas a la iluminación introdujeron complejidades para el reemplazo de este sistema, ya que cuentan con ópticas integradas, tecnología LED y módulos electrónicos que demandan presupuestos considerablemente más elevados.

“Ahora tenés muchas luces y ópticas integradas que tienen electrónica. Para cambiar eso tenés que cambiar la óptica completa y repararla porque no se cambian las lámparas. Prácticamente no lo hace nadie, sino que se cambia la óptica. Una óptica de esas que tienen integrada la electrónica sale entre 500 mil y un millón de pesos”, enfatizó.

En la misma línea, Lupo insistió en la necesidad de incorporar alertas en el instrumental del vehículo para identificar el problema con facilidad. “Más que fallas, los autos no están en óptimas condiciones. Por ahí tienen una luz quemada, y el tema es que algunos vehículos te marcan las luces en el tablero y otros no. Si no te marca nada en el tablero y no estás mirando las lámparas todo el tiempo, seguís andando”, puntualizó.

Riesgo crítico de los frenos

El sistema de frenado constituye el segundo componente crítico con mayor nivel de rechazos en los controles técnicos y clasificado como un punto de riesgo crítico para la circulación. Las fallas en los frenos abarcan desde el desgaste natural de las pastillas hasta deterioros severos en los discos, las campanas o los componentes electrónicos del sistema antibloqueo ABS.

Lupo se refirió a este apartado y señaló que el costo económico de estas reparaciones tiene una amplia brecha que varía según la clase del vehículo y el tipo de repuestos elegidos. En autos de menor tecnología, los costos de reparación se ubican en el piso de la escala, mientras que en unidades de alta gama con asistencia electrónica los valores aumentan exponencialmente.

LEER MÁS: Autos eléctricos: proponen descuentos en la tarifa de la EPE para cargar los vehículos durante la noche y los fines de semana

Al respecto, el mecánico especialista explicó la variación de precios en la reparación del sistema de frenado: “Depende del trabajo y de si las pastillas tienen sensor de ABS o no, por lo que es un espectro muy amplio. Podés hacer desde un cambio de pastillas de un Fiat Uno o un auto económico sin ABS, hasta autos con sensores de ABS, que es más caro, y podés requerir desde un simple cambio de pastillas y rectificación de disco hasta cambiarlos”.

“Ahí estamos hablando de que podés gastar desde 300 mil pesos hasta un millón o un millón y medio de pesos, dependiendo del vehículo, de la gama, de la tecnología y de la marca”, señaló Lupo.

A no descuidar los neumáticos

Los neumáticos constituyen el único punto de contacto entre la masa del vehículo y la calzada, razón por la cual circular con estos mismos en deterioro o con fallas provoca un alto riesgo vial. En las inspecciones de la RTO, la presencia de cubiertas lisas, con desgaste irregular o deformaciones en la banda de rodadura, motiva el rechazo inmediato de la unidad.

Al reemplazar las cubiertas, los conductores se enfrentan a una presión económica considerable. Por ello, Lupo sostuvo que las opciones más accesibles del mercado para un vehículo económico “arrancan desde los 50 mil pesos cada una”, pero aclaró que hay modelos en los que “una cubierta puede alcanzar los 500 mil pesos”, debido a que “la gama es muy amplia”.

Los costos de reparación son altos, pero la falta de mantenimiento puede provocar graves consecuencias.

El especialista advirtió que la elección del producto más económico suele convertirse en una trampa financiera que reduce a la mitad la vida útil del neumático. “Las cubiertas económicas duran más o menos 30 mil kilómetros, mientras que una cubierta importada de marca o nacional dura prácticamente el doble. Lo que pasa es que son más caras, quizás un 50% más. La gente quiere abaratar costos, no busca la durabilidad o calidad del repuesto”, resaltó.

Como consecuencia de este hábito, el período entre reemplazos se acorta de forma drástica. “Imaginate que una cubierta que antes la cambian a los 60 mil kilómetros, hoy la tienen que estar cambiando a los 30 mil kilómetros porque es más blanda y se desgasta más rápido”, remarcó.

Otro riesgo en las suspensiones

El esquema de suspensión y la estructura del tren delantero representan otro de los puntos neurálgicos donde los centros de revisión técnica detectan deficiencias de nivel moderado a alto de riesgo. Los desgastes en bujes, cazoletas, extremos de dirección y amortiguadores alteran el comportamiento dinámico del chasis, afectando la estabilidad en curvas y prolongando la distancia de frenado.

En cuanto a los presupuestos que abarcan a los trabajos sobre la puesta a punto de la suspensión, Lupo insistió: “Si cambiás un juego de amortiguadores, hoy te puede estar rondando de 400 mil pesos para arriba, dependiendo de la marca, del modelo y del vehículo. Pero no se cambian los amortiguadores solos, sino también los bujes de parrilla. Es bastante amplio hacerle el tren delantero completo al vehículo más los amortiguadores y ver la parte de atrás y las cazoletas”.

El mecánico destacó un fenómeno particular vinculado a los repuestos importados de bajo costo y el elevado precio de reparación. “Quien repara amortiguadores prácticamente tiene más costo que comprar un amortiguador chino nuevo, por lo que la gente prefiere comprar nuevo en vez de reparar. Depende también de la marca y del modelo del vehículo, que van muy de la mano con el bolsillo de la gente”, añadió.

Al analizar la distorsión de precios entre los repuestos y la reparación, Lupo apuntó: “En el caso puntual de una reparación de un rectificador de un buje de biela y una bancada te sale 120 mil pesos, mientras que una biela nueva china sale 150 mil pesos. Si le tenés que hacer un ajuste o algo más, ya queda fuera de presupuesto”.

El parque automotor argentino

“Hoy en la calle se ve que los autos están mucho más gastados de lo normal. Nuestro parque automotor tiene en promedio 15 años de antigüedad. Estos 15 millones de vehículos que están hoy en la calle no son vehículos nuevos, sino que están realmente gastados”, sostuvo Lupo en conversación con este medio.

Esta problemática es una de las causas que explican la elevada tasa de reprobación en los controles técnicos provinciales, principalmente por el traspaso de las unidades entre diferentes dueños.

“En promedio, el vehículo pasa por un nuevo dueño cada cuatro años, es decir que el parque automotor argentino está entre el tercer y el cuarto dueño en promedio. Cuando el auto empieza a pasar de mano en mano tiene otro trato, mientras que el único dueño lo mantiene con el kilometraje y los servicios como corresponde. Cuando pasa de mano en mano se prolongan un poco más en el tiempo las reparaciones preventivas”, concluyó Lupo.