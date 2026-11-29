Los complejos turísticos ya reciben consultas para Navidad, Año Nuevo y los meses de enero y febrero. Los cabañeros esperan que gran parte de las reservas se concrete a último momento, condicionada por el presupuesto, el clima y la altura del río.

Consultas turísticas. Reactivación de pedidos de cabañas en la costa santafesina por el calor para Fiestas y verano.

Las altas temperaturas comenzaron a reactivar las consultas por alojamientos en la costa santafesina . Los complejos de cabañas reciben reservas para Navidad y Año Nuevo, además de pedidos de información para enero, febrero y los carnavales. El movimiento se registra con mayor intensidad en el sur provincial, especialmente en localidades cercanas al Gran Rosario, donde algunos establecimientos ya cuentan con una buena ocupación para los próximos fines de semana largos y las Fiestas.

Al respecto, Guillermo Kees, referente de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de Santa Fe (Cabasetur), destacó que el cambio de temperatura comenzó a generar expectativas entre los prestadores. “La verdad que estamos con muchas expectativas porque empezó el calor y empezaron los llamados, las consultas”, señaló en diálogo con LT10.

Sin embargo, advirtió que todavía existe una distancia entre quienes piden información y quienes finalmente confirman una estadía. La situación económica es uno de los factores centrales: muchas familias esperan conocer cuánto dinero podrán destinar de sus ingresos y del aguinaldo a una escapada.

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A eso se suman las condiciones meteorológicas y la altura del río, dos variables que pueden incidir en la elección del destino. Por ese motivo, Kees consideró que buena parte de las reservas para la temporada de verano se concretará sobre la fecha, cuando los turistas tengan un panorama más claro.

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La crecida del río y la actividad turística en la costa

En relación con la situación hídrica, el referente de Cabasetur pidió analizar cada localidad y complejo turístico en particular antes de descartar una alternativa de alojamiento. Explicó que la oferta turística se extiende a lo largo de más de 800 kilómetros de costa y que las zonas afectadas por la crecida representan situaciones puntuales, mientras que otros establecimientos continúan trabajando con normalidad.

También destacó señales favorables para la actividad vinculada a la pesca. En la zona centro, contó que volvieron a observarse “cardúmenes que hacía rato que no se podían avistar”, una situación que consideró alentadora tanto para los pescadores como para las familias que dependen de ese recurso.

Cómo consultar y evitar estafas al reservar una cabaña

Ante la circulación de intentos de estafas virtuales, Kees recomendó buscar alojamientos por localidad y establecer contacto directo con los propietarios antes de realizar cualquier pago.

Además, mencionó que algunos complejos ofrecen promociones especiales, como noches de regalo para Navidad o Año Nuevo, para incentivar las reservas durante las Fiestas.

Los interesados pueden consultar los contactos de prestadores verificados en el directorio de alojamientos de Cabasetur, una herramienta para identificar establecimientos y comunicarse directamente con sus responsables.