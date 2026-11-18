El proyecto del diputado Joaquín Blanco contempla rebajas del 50% en horario nocturno y del 60% los fines de semana y feriados. La iniciativa busca anticiparse al crecimiento de los vehículos eléctricos en Santa Fe y ordenar la demanda energética.

Tarifa diferencial. Proponen descuentos del 50% nocturno y 60% fines de semana para carga de autos eléctricos en la EPE.

La provincia de Santa Fe busca prepararse para el crecimiento de la movilidad eléctrica con una propuesta para implementar una tarifa diferencial de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

La iniciativa, impulsada por el diputado socialista Joaquín Blanco, fue analizada en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputadas y Diputados. Del encuentro también participó Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe (Santa Fe Gas y Energías Renovables).

El proyecto propone establecer descuentos del 50% durante la noche y del 60% los fines de semana y feriados, con el objetivo de incentivar la carga en los momentos de menor demanda eléctrica y evitar una mayor presión sobre el sistema.

LEER MÁS: El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

“En 2027 va a crecer exponencialmente la cantidad de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en la provincia de Santa Fe y eso va a recargar un sistema eléctrico que no está preparado. Esta iniciativa es para prepararnos y ordenar la demanda”, sostuvo Blanco.

El legislador explicó que la carga de un vehículo eléctrico representa un consumo importante para la red. “Cargar un vehículo eléctrico significa tener tres aires acondicionados funcionando en simultáneo, entonces, tener una política de tarifa diferenciada para incentivar que la gente cargue de noche y no compita con el comercio, con la industria, con la familia”, señaló.

LEER MÁS: Autos eléctricos: Santa Fe dio el primer paso para contar con estaciones públicas de carga

Cómo funcionaría la tarifa diferencial de la EPE

La propuesta contempla la creación de la denominada Tarifa de Movilidad Eléctrica (TME), un esquema especial para los usuarios que necesiten cargar sus vehículos enchufables.

El sistema establecería cuatro bandas horarias:

Pico: de lunes a viernes, de 18 a 23.

Resto: de 5 a 18.

Valle: de 23 a 5.

Fines de semana y feriados: desde el sábado a las 14 hasta el domingo inclusive.

Los descuentos se aplicarían sobre el componente de la tarifa correspondiente al servicio de distribución. En la banda valle, la reducción sería del 50%, mientras que durante los fines de semana y feriados alcanzaría el 60%. En los horarios pico y resto no habría descuentos.

Además, el beneficio tendría un límite mensual de consumo: hasta 400 kWh para usuarios residenciales y 1.500 kWh para comercios y empresas. Una vez superados esos cupos, se aplicaría la tarifa correspondiente a cada categoría.

Para acceder al esquema, los usuarios deberían inscribirse en la EPE, contar con el vehículo registrado y aceptar la instalación de un medidor inteligente que permita medir el consumo hora por hora. El dispositivo sería provisto por la distribuidora y su costo podría abonarse en cuotas junto con el cargo fijo mensual, durante un plazo máximo de cinco años.

El problema de cargar autos eléctricos en edificios

Otro de los puntos que busca atender el proyecto es la seguridad y la distribución de los costos de carga en los edificios.

Blanco advirtió que ya existen conflictos en algunos consorcios por el uso de enchufes en espacios comunes y la falta de mecanismos para determinar quién debe afrontar el consumo adicional.

“Hay personas que enchufan en los garajes que son de uso común y no se sabe quién paga esa electricidad extra en un espacio común, pero fundamentalmente por problemas de seguridad. Hay edificios que no están preparados para cargar dos o tres vehículos en simultáneo”, explicó.

LEER MÁS: El boom de autos eléctricos en Santa Fe: advierten que las redes eléctricas deben cuadruplicar su capacidad para soportar la carga

En ese sentido, el diputado señaló que la provincia enfrenta el desafío de adaptar su infraestructura eléctrica y establecer mejores condiciones para acompañar la incorporación de esta tecnología.

En paralelo al tratamiento legislativo, se desarrollan mesas de trabajo con colegios de profesionales de distintas disciplinas, entre ellos ingenieros, arquitectos y especialistas en higiene, seguridad y salud ocupacional. También está previsto convocar al sector de la construcción para avanzar en la planificación de la infraestructura de carga.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Santa Fe

Los datos de patentamientos reflejan el avance de esta modalidad de transporte en la provincia. En 2022 se habían registrado 622 vehículos eléctricos e híbridos; en 2025, la cifra llegó a 1.750. En tanto, durante los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizaron 2.531 unidades.

De esta manera, en apenas medio año se superó en más de un 40% el total registrado durante todo 2025, un crecimiento que refuerza la necesidad de adaptar el sistema energético.

Blanco también es autor de la Ley Nº 13.781 de Promoción de la Movilidad Eléctrica, aprobada en 2018. La normativa estableció, entre otros beneficios, la exención del pago de patente durante cinco años para los autos eléctricos e híbridos registrados en Santa Fe.

El legislador defendió la propuesta tarifaria y aclaró que no se trata de un esquema de subsidios, sino de una herramienta para acompañar una transformación en el transporte. Como ejemplo, comparó los costos de uso: “Hoy un tanque de nafta, para hacer 400 kilómetros, sale aproximadamente cien mil pesos. Cargar una batería para hacer ese mismo trayecto sale trece mil pesos, casi una décima parte”.

Finalmente, destacó las ventajas ambientales de esta tecnología y planteó que su incorporación debería extenderse al transporte público, los taxis y la logística urbana, debido a su menor impacto sonoro y ambiental.