GDN Argentina presente en la 46° Fiesta Nacional de la Soja en Santa Fe

En el marco de la tradicional celebración productiva, que reúne a los actores más importantes del sector de la soja, la compañía de retail fue parte de la fiesta nacional a través de su presencia en la gala CultivAR, evento desarrollado en la localidad de Arequito.

14 de octubre 2025 · 10:31hs
Como parte de la realización de la 46° Fiesta Nacional de la Soja, desarrollada entre el 2 y el 5 de octubre pasado en Arequito, Santa Fe, GDN Argentina estuvo presente y acompañó la celebración de la Cena CultivAR, un encuentro que conecta a líderes del sector agropecuario, referentes del mundo empresarial, instituciones, ONGs y artistas destacados.

CultivAR se desarrolla desde hace tres años y marca el inicio de la celebración sojera, realizada en la zona más prolífica para este cultivo. Se trata de un encuentro que une al universo productivo con representantes del mundo de la cultura, buscando poner de relieve la relevancia del trabajo, la identidad federal y la pasión de la Argentina agro productiva, a la vez que permite mostrar todo el potencial del campo y su gente.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio de Arequito y contó con la presencia de Maximiliano Pullaro, Gobernador de Santa Fe; Gabriela Scaglia; vicegobernadora provincial; así como también personalidades del ámbito de la cultura como Soledad Pastorutti -anfitriona de la cena-, Nahuel Penissi y Luis Landriscina, entre otros.

GDN Argentina, a través de sus marcas Híper ChangoMâs y ChangoMâs, viene trabajando con distintos productores locales, a lo largo y ancho de la provincia, con el fin de promocionar sus productos y poner en valor todo su trabajo. De este modo, la participación en CultivAR le permite a la empresa de retail fortalecer lazos y gestar alianzas que potencien toda la producción nacional para continuar trabajando por un futuro más productivo.

Acerca de GDN

GDN es una compañía multilatina que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de sus clientes y las comunidades donde opera, creando experiencias relevantes con marcas honestas. Con 22.537 colaboradores, 539 locales y una plataforma de standard mundial de distribución propia en Ecuador, Uruguay y Argentina, GDN busca vincularse de forma directa, una tienda por vez, con lo que sus clientes piensan, sienten y necesitan, en grandes y pequeñas ciudades de América Latina.

Acerca de GDN Argentina

GDN Argentina es el noveno principal empleador privado del país, con más de 8.400 empleados directos en 92 tiendas, distribuidas en 21 provincias del territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, la compañía opera diferentes formatos, bajo las marcas Hiper ChangoMâs, ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y su plataforma de eCommerce MâsOnline, además de dos nuevas unidades de negocio bajo el nombre de MâsFarma y MâsAutocenter. Asimismo, GDN Argentina cuenta con un Centro de Distribución propio, ubicado en la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires) y 3 centros productivos de panificados, carnes y feteados, este último certificado bajo norma FSSC22000.

Para más información sobre GDN Argentina y sus marcas, visita www.gdnargentina.com

