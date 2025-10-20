Gig tripping: viajar al ritmo de la música, una tendencia que pisa fuerte en Argentina

El turismo musical deja de ser un nicho para convertirse en una fuerza que redibuja los mapas del viaje: hoy muchos turistas eligen el destino por su agenda cultural y de conciertos. En Argentina esta tendencia -conocida como gig tripping o turismo de conciertos- está ganando tracción, y Buenos Aires emerge como uno de sus escenarios más sólidos.

De acuerdo con el informe Music Tourism Market Report , el mercado global de turismo musical fue valuado en USD 96,78 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 267,85 mil millones para 2030 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,8 % entre 2025 y 2030. Estas cifras reflejan un fenómeno económico que ya supera la categoría de nicho para convertirse en uno de los principales motores del turismo cultural.

Las ciudades que albergan grandes conciertos y festivales observan aumentos sostenidos en la ocupación hotelera, la gastronomía y los servicios locales, impulsando economías urbanas completas. Durante los fines de semana de grandes espectáculos las reservas suelen duplicarse respecto a períodos sin eventos. A su vez, los visitantes que viajan por conciertos destinan hasta un 30 % más de presupuesto promedio que un turista tradicional , al incluir experiencias complementarias, gastronomía y traslados.

Recientemente, un reconocido cantante puertorriqueño realizó una residencia de 31 conciertos en su país natal, lo que generó un impacto estimado de USD 200 millones, movilizando unas 30.000 noches de hotel y sumando aproximadamente USD 25 millones en valor mediático, de acuerdo con Discover Puerto Rico.

Buenos Aires: epicentro regional del turismo musical

Argentina no es ajena a esta transformación. Un estudio reciente revela que casi el 80 % de los argentinos estaría dispuesto a incluir un concierto o festival dentro de sus viajes nacionales en 2025, y más del 30 % lo considera un factor determinante al planificar su itinerario.

En este escenario, Buenos Aires se posiciona como el principal destino del turismo musical en la región, con una agenda sostenida de recitales internacionales y producciones locales que la convierten en una ciudad viva todo el año. Su conectividad, infraestructura y oferta cultural la diferencian de otros polos latinoamericanos, permitiéndole sostener un flujo constante de visitantes que llegan desde el interior del país y desde países vecinos para disfrutar de la experiencia completa: música, gastronomía y vida urbana.

El rol del hotel como parte de la experiencia

En este contexto, Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center se convierte en un punto clave para quienes viven el turismo musical como una experiencia integral. Su ubicación estratégica en el barrio de Retiro, con conexión directa a los principales estadios, salas de conciertos y aeropuertos, lo posiciona como uno de los hoteles preferidos por viajeros, equipos de producción y público que busca confort y cercanía.

El hotel cuenta con capacidad para grandes grupos, habitaciones adaptables y amplios espacios comunes que funcionan como puntos de encuentro antes y después de cada show. Sus outlets gastronómicos -como Buono Italian Kitchen Restaurant y Doce25- ofrecen propuestas versátiles y de calidad, ideales para disfrutar sin salir del complejo. A esto se suma su reconocida hospitalidad internacional, sello distintivo de Marriott International, que combina servicio de excelencia con el espíritu cosmopolita de Buenos Aires.

El gig tripping ya no es una moda pasajera: es una nueva manera de entender el turismo, impulsada por la búsqueda de experiencias auténticas y memorables.

Con un calendario cultural intenso y una infraestructura hotelera que acompaña, Buenos Aires se prepara para consolidarse como una de las capitales latinoamericanas del turismo musical.