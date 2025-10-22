Megatone.net lidera el uso de automatización en marketing digital junto a TikTok

Inteligencia artificial, innovación y resultados. Megatone.net, el nuevo caso de éxito destacado por TikTok. La marca potenció su estrategia publicitaria con IA y alcanzó resultados sobresalientes, reconocidos por la propia plataforma.

Megatone.net ya contaba con campañas “always on” en TikTok, pero buscaba escalar sus esfuerzos sin perder eficiencia ni aumentar excesivamente sus costos. Con un equipo de Marketing enfocado en la innovación y la optimización constante de sus estrategias digitales, la meta era llegar a más personas con intención de compra, mejorar el rendimiento de la inversión y reducir la carga operativa manual en la gestión diaria de anuncios.

La marca decidió probar la herramienta Smart+, que aplica inteligencia artificial para automatizar la configuración y gestión de campañas: desde la segmentación y pujas hasta la mezcla de creativos, copys y llamados a la acción (CTAs). Se realizó un test A/B comparando una campaña tradicional con otra gestionada mediante Smart+, manteniendo creativos, presupuesto y periodo iguales para aislar el efecto de la automatización.

Los resultados superaron ampliamente las expectativas. Fueron 5,7M de impresiones en la campaña automatizada, contra 3,3M en la manual, un aumento del 70%. El costo por mil impresiones (CPM) también fue 43,8% menor. Y el CTR, que ya era bueno y superaba el benchmark, fue casi el doble (+95,7%) en los anuncios con Smart+.

Estos indicadores confirmaron la eficacia de la automatización basada en inteligencia artificial, permitiendo escalar los resultados sin sacrificar calidad ni eficiencia. Tras el éxito del test, Megatone.net decidió continuar utilizando la herramienta de manera permanente dentro de su estrategia digital.

“Smart+ nos permitió no solo mejorar resultados, sino liberar recursos operativos para enfocarnos en estrategia y creatividad”, comentó un representante de Megatone.net. Desde TikTok, destacan que esta solución “automatiza aspectos clave del performance marketing, ayudando a optimizar tanto resultados como eficiencia publicitaria”.

Este caso de éxito demuestra que aún marcas ya activas digitalmente pueden superar sus propios benchmarks mediante soluciones inteligentes. Para empresas locales o regionales, Smart+ representa una herramienta accesible para competir con mayor efectividad en el mundo digital.

Acerca de Megatone.net: