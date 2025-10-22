Uno Santa Fe | Negocios | TikTok

Megatone.net lidera el uso de automatización en marketing digital junto a TikTok

Inteligencia artificial, innovación y resultados. Megatone.net, el nuevo caso de éxito destacado por TikTok. La marca potenció su estrategia publicitaria con IA y alcanzó resultados sobresalientes, reconocidos por la propia plataforma.

22 de octubre 2025 · 00:48hs
Megatone.net lidera el uso de automatización en marketing digital junto a TikTok

Megatone.net ya contaba con campañas “always on” en TikTok, pero buscaba escalar sus esfuerzos sin perder eficiencia ni aumentar excesivamente sus costos. Con un equipo de Marketing enfocado en la innovación y la optimización constante de sus estrategias digitales, la meta era llegar a más personas con intención de compra, mejorar el rendimiento de la inversión y reducir la carga operativa manual en la gestión diaria de anuncios.

La marca decidió probar la herramienta Smart+, que aplica inteligencia artificial para automatizar la configuración y gestión de campañas: desde la segmentación y pujas hasta la mezcla de creativos, copys y llamados a la acción (CTAs). Se realizó un test A/B comparando una campaña tradicional con otra gestionada mediante Smart+, manteniendo creativos, presupuesto y periodo iguales para aislar el efecto de la automatización.

Los resultados superaron ampliamente las expectativas. Fueron 5,7M de impresiones en la campaña automatizada, contra 3,3M en la manual, un aumento del 70%. El costo por mil impresiones (CPM) también fue 43,8% menor. Y el CTR, que ya era bueno y superaba el benchmark, fue casi el doble (+95,7%) en los anuncios con Smart+.

Estos indicadores confirmaron la eficacia de la automatización basada en inteligencia artificial, permitiendo escalar los resultados sin sacrificar calidad ni eficiencia. Tras el éxito del test, Megatone.net decidió continuar utilizando la herramienta de manera permanente dentro de su estrategia digital.

Smart+ nos permitió no solo mejorar resultados, sino liberar recursos operativos para enfocarnos en estrategia y creatividad”, comentó un representante de Megatone.net. Desde TikTok, destacan que esta solución “automatiza aspectos clave del performance marketing, ayudando a optimizar tanto resultados como eficiencia publicitaria”.

Este caso de éxito demuestra que aún marcas ya activas digitalmente pueden superar sus propios benchmarks mediante soluciones inteligentes. Para empresas locales o regionales, Smart+ representa una herramienta accesible para competir con mayor efectividad en el mundo digital.

Acerca de Megatone.net:

Con presencia en todas las ciudades importantes del país, es uno de los retailers de mayor evolución. Incorpora conceptos reales de omnicanalidad, que integran sus Puntos de Venta, como también su canal e-commerce: www.megatone.net. Ofrece entregas same day y, gracias al desarrollo de su propio Market Place, cuentan con más de 20.000 productos, que lo convierten en uno de los más importantes de Argentina.

TikTok marketing digital
Noticias relacionadas
gig tripping: viajar al ritmo de la musica, una tendencia que pisa fuerte en argentina

Gig tripping: viajar al ritmo de la música, una tendencia que pisa fuerte en Argentina

un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en changomas

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

gdn argentina presente en la 46° fiesta nacional de la soja en santa fe

GDN Argentina presente en la 46° Fiesta Nacional de la Soja en Santa Fe

conozca los detalles de uno de los proyectos de inversion mas rentables de los proximos anos

Conozca los detalles de uno de los proyectos de inversión más rentables de los próximos años

Lo último

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Último Momento
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial Prefederal: Unión A es el tercer clasificado a los cuartos de final

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Torneo Oficial A2: Kimberley goleó a Centenario en un pendiente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Ovación
Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Unión y el rasgo distintivo que lo caracteriza en esta campaña

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Colapinto dio marcha atrás: Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre

Colapinto dio marcha atrás: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras