El gobernador encabezó la inauguración del nuevo Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe, una obra que demandó una inversión de 60 millones de dólares, y aprovechó el acto para destacar el trabajo conjunto entre los poderes del Estado. También lamentó la ausencia de las titulares del MPA y la Defensa Pública y pidió fortalecer el diálogo institucional.

Nuevo edificio de tribunales: Pullaro lamentó las ausencias de las titulares del MPA y la Defensa y pidió fortalecer el diálogo institucional

En el marco de la inauguración del nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro hizo un fuerte llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones provinciales y aseguró que "no nos debemos a ninguna corporación, sino a los santafesinos" .

La nueva infraestructura, ubicada sobre avenida General López 2761 , demandó una inversión de 60 millones de dólares , de los cuales el 51 % fue ejecutado durante la actual gestión provincial . La obra, que se extendió durante 128 meses , permitirá ampliar las instalaciones del histórico Palacio de Justicia y mejorar la prestación del servicio judicial.

Durante su discurso, Pullaro sostuvo que la concreción del edificio refleja una decisión política compartida entre los distintos poderes del Estado y reivindicó la inversión en obra pública.

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"Cuando no se roba, la plata alcanza", afirmó el mandatario, al tiempo que destacó que Santa Fe continúa ejecutando infraestructura pública en un contexto nacional marcado por la paralización de obras.

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En ese sentido, aseguró que "en los últimos 30 meses invertimos lo mismo que se invirtió en los últimos ocho años", y remarcó que los recursos utilizados "salen del esfuerzo de los santafesinos y santafesinas", por lo que "esta obra no la paga la Corte ni la paga el gobernador, sino todos los ciudadanos de la provincia".

Pedido de diálogo entre las instituciones

Uno de los pasajes más destacados del discurso estuvo vinculado al funcionamiento de las instituciones. Pullaro destacó el trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, la Legislatura, fiscales, defensores y jueces para impulsar reformas que, según sostuvo, permitieron reducir los índices de violencia en la provincia.

Sin embargo, lamentó la ausencia en el acto de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y de la defensora provincial, Estrella Moreno Robinson, y aprovechó la ocasión para hacer un llamado al diálogo.

"No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo", expresó.

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Para el gobernador, "la noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene la Provincia de Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros".

Además, reivindicó la articulación institucional al señalar que "por más diferencias y tensiones que tengamos, cuando trabajamos juntos somos invencibles e imparables", y afirmó que la provincia continuará profundizando ese camino.

Las transformaciones del Poder Judicial

Durante su intervención, Pullaro también repasó los avances registrados en materia institucional durante su gestión y destacó que el Consejo de la Magistratura elevó 175 pliegos a la Legislatura en los últimos 30 meses, lo que permitió cubrir numerosos cargos judiciales.

Entre ellos mencionó la incorporación de seis nuevos ministros de la Corte Suprema, 10 vocales de Cámara, 52 jueces de Primera Instancia, además de jueces subrogantes, fiscales regionales, fiscales adjuntos y defensores.

"Hay un programa de gobierno que implica transformaciones en las instituciones del Estado", sostuvo.

En el cierre de su discurso volvió a poner el foco en el objetivo de la gestión: "Trabajamos para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. No nos debemos a ninguna de las corporaciones", afirmó, e instó a que las instituciones trabajen de manera coordinada para resolver los problemas de los santafesinos y consolidar una provincia "imparable".

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, destacó la continuidad institucional al señalar que "cuando se trata de la conciliación de las instituciones de la República, la Provincia de Santa Fe es capaz de sostener políticas públicas que superan los turnos electorales y benefician al conjunto de la ciudadanía".