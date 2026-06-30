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El Loco González, emocionado por la hazaña de Paraguay: "Alfaro es un dios aquí"

El exdelantero de Colón dialogó con UNO 106.3 en el programa Dial Deportivo tras la histórica clasificación guaraní a los octavos de final del Mundial 2026. Habló del impacto que generó la eliminación de Alemania, elogió el trabajo de Gustavo Alfaro y dejó un mensaje para el pueblo sabalero.

30 de junio 2026 · 16:56hs
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El Loco González, emocionado por la hazaña de Paraguay: Alfaro es un dios aquí

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de dejar en el camino nada menos que a Alemania, desató una verdadera revolución en el país guaraní. Uno de los que vivió la jornada con enorme emoción fue Gabriel "Loco" González, ídolo del fútbol paraguayo y recordado campeón con Colón, quien habló con UNO 106.3, en el programa Dial Deportivo.

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Desde el comienzo de la entrevista dejó en claro el clima que se vive en su país. "Estamos felices. Muy felices. Es un día gris, pero el país está paralizado. Hoy es feriado total. La única alegría que nos da este país es el fútbol."

Para el ídolo de Colón, "Alfaro levantó al país"

González no escatimó elogios hacia Gustavo Alfaro, el entrenador argentino que transformó el presente de Paraguay.

"Ya tenía puesto su equipo de guerra, de guerreros, porque este país es de lucha. Veníamos de una etapa muy difícil y Alfaro levantó la moral, levantó el espíritu, levantó a la gente y levantó al país. Hoy Alfaro es un dios aquí."

El exdelantero también destacó la identificación que logró el entrenador con la sociedad paraguaya.

"Está dando todo por nuestro país y el país le está devolviendo cada sacrificio. Ese cariño lo tiene en todo Paraguay."

"La selección siempre es palabra mayor", para el Loco González

Consultado sobre las críticas que había recibido la selección en los últimos tiempos, especialmente por parte de referentes históricos como José Luis Chilavert, el Loco fue muy respetuoso, aunque dejó en claro su postura.

"Cuando un equipo pierde es muy fácil opinar. Pero la selección, esté mal, regular o bien, será siempre la selección. Es palabra mayor."

Y agregó una frase que sintetiza el espíritu que, según él, caracteriza al combinado paraguayo.

"Somos un país chiquito, pero podemos ser muy grandes con esfuerzo, sacrificio y humildad."

Una anécdota que refleja el momento de Paraguay

Durante el viaje de regreso desde Bolivia, González vivió una situación que lo marcó. "En el avión ya no podíamos ver el partido, pero el piloto anunció: 'Paraguay, a octavos'. No podíamos creerlo."

Más tarde, ya en Paraguay, contó otra historia que lo emocionó. "Fui a cargar combustible y no tenía efectivo. Le pedí ayuda a un señor para pagar y me dio el dinero sin saber quién era. Después recién se dio cuenta de que era yo y me dijo que las puertas siempre estaban abiertas. Era la emoción del fútbol, no por el Loco González."

"Dios está con nosotros"

Profundamente creyente, González también relacionó el presente futbolístico con su fe. "Yo siempre digo que Dios está con nosotros aquí en Paraguay. Vive con nosotros."

Y sobre la histórica eliminación de Alemania sostuvo: "Nos tocó el orgullo, el corazón y el sacrificio de este país. Y lo demostramos ante un grande como Alemania."

Un mensaje para Colón

Antes de despedirse, el exatacante dejó unas palabras para el club con el que fue campeón y cuya campaña sigue atentamente desde Paraguay.

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"Soy muy agradecido a Santa Fe y superagradecido a la gente de Colón. Les deseo de corazón que vuelvan a Primera División. Pero para subir hay que tener un equipo de guerra, de guerreros, con humildad, sencillez, sacrificio y con el apoyo de toda la gente."

El Loco sigue ligado sentimentalmente al Sabalero, pero por estas horas su corazón late con fuerza por un Paraguay que volvió a ilusionarse en una Copa del Mundo y que, de la mano de Gustavo Alfaro, escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente.

González Paraguay Alfaro
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