Doble sismo y tragedia en Venezuela: la misión de los bomberos santafesinos sigue en pausa por problemas logísticos

Unos 40 brigadistas de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios permanecen en estado de alerta, pero todavía no pudieron viajar por la falta del avión que debía disponer el Gobierno nacional. A las demoras en el traslado se suma la compleja situación operativa en los aeropuertos venezolanos.

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La esperada partida de la delegación de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios hacia Venezuela deberá seguir esperando. Los 40 brigadistas que fueron convocados para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia tras los terremotos aún no pudieron viajar debido a inconvenientes logísticos, principalmente por la falta de una aeronave que debía ser dispuesta por el Gobierno nacional para trasladar a los equipos de Santa Fe y Córdoba.

Los bomberos permanecieron concentrados desde el viernes en la ciudad de Gálvez , con todos los recursos preparados para partir. Sin embargo, ante la imposibilidad de concretar el vuelo, las autoridades resolvieron desmovilizar de manera preventiva a las brigadas , aunque aclararon que la misión continúa vigente y que los rescatistas podrán ser convocados nuevamente en cualquier momento.

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Entre los convocados hay seis integrantes del cuartel de Rosario, además de efectivos de Venado Tuerto, María Teresa, San Lorenzo y otras localidades santafesinas.

No sólo falta el avión

Si bien oficialmente la postergación responde a la ausencia de una aeronave disponible, desde el operativo reconocen que el escenario presenta otras dificultades que también condicionan el viaje.

Los primeros equipos argentinos que lograron arribar a Venezuela informaron que los aeropuertos se encuentran saturados por la llegada constante de ayuda humanitaria y delegaciones internacionales, lo que complica la recepción y distribución de los contingentes de rescate.

De acuerdo con esos reportes, los rescatistas debieron esperar más de 12 horas en el aeropuerto antes de reencontrarse con el resto de su equipo y recuperar el equipamiento necesario para comenzar a trabajar. Durante ese tiempo permanecieron sin acceso adecuado a alimentos, agua y otros insumos básicos.

Además, las autoridades venezolanas limitaron temporalmente el ingreso de nuevas delegaciones internacionales hasta reorganizar la logística y garantizar condiciones mínimas para la operación de los equipos de rescate.

La brigada está lista para partir

Pese a la demora, desde la Brigada USAR Santa Fe aseguraron que todo el equipamiento especializado ya fue acondicionado y que la documentación necesaria para participar de una misión internacional se encuentra completa.

Los responsables del operativo siguen en contacto con los equipos argentinos que ya trabajan en Venezuela, quienes avanzan en la organización de la infraestructura necesaria para recibir nuevos contingentes.

La delegación santafesina forma parte de la Brigada ARG-15, una unidad USAR de categoría mediana certificada internacionalmente, habilitada para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano ante desastres de gran magnitud dentro y fuera del país.