Uno Santa Fe | Santa Fe | Venezuela

Doble sismo y tragedia en Venezuela: la misión de los bomberos santafesinos sigue en pausa por problemas logísticos

Unos 40 brigadistas de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios permanecen en estado de alerta, pero todavía no pudieron viajar por la falta del avión que debía disponer el Gobierno nacional. A las demoras en el traslado se suma la compleja situación operativa en los aeropuertos venezolanos.

30 de junio 2026 · 17:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Doble sismo y tragedia en Venezuela: la misión de los bomberos santafesinos sigue en pausa por problemas logísticos

Doble sismo y tragedia en Venezuela: la misión de los bomberos santafesinos sigue en pausa por problemas logísticos

La esperada partida de la delegación de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios hacia Venezuela deberá seguir esperando. Los 40 brigadistas que fueron convocados para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia tras los terremotos aún no pudieron viajar debido a inconvenientes logísticos, principalmente por la falta de una aeronave que debía ser dispuesta por el Gobierno nacional para trasladar a los equipos de Santa Fe y Córdoba.

Los bomberos permanecieron concentrados desde el viernes en la ciudad de Gálvez, con todos los recursos preparados para partir. Sin embargo, ante la imposibilidad de concretar el vuelo, las autoridades resolvieron desmovilizar de manera preventiva a las brigadas, aunque aclararon que la misión continúa vigente y que los rescatistas podrán ser convocados nuevamente en cualquier momento.

Doble sismo en Venezuela: qué riesgo tiene la Argentina de sufrir un terremoto de gran magnitud

Entre los convocados hay seis integrantes del cuartel de Rosario, además de efectivos de Venado Tuerto, María Teresa, San Lorenzo y otras localidades santafesinas.

No sólo falta el avión

Si bien oficialmente la postergación responde a la ausencia de una aeronave disponible, desde el operativo reconocen que el escenario presenta otras dificultades que también condicionan el viaje.

Los primeros equipos argentinos que lograron arribar a Venezuela informaron que los aeropuertos se encuentran saturados por la llegada constante de ayuda humanitaria y delegaciones internacionales, lo que complica la recepción y distribución de los contingentes de rescate.

De acuerdo con esos reportes, los rescatistas debieron esperar más de 12 horas en el aeropuerto antes de reencontrarse con el resto de su equipo y recuperar el equipamiento necesario para comenzar a trabajar. Durante ese tiempo permanecieron sin acceso adecuado a alimentos, agua y otros insumos básicos.

Además, las autoridades venezolanas limitaron temporalmente el ingreso de nuevas delegaciones internacionales hasta reorganizar la logística y garantizar condiciones mínimas para la operación de los equipos de rescate.

La brigada está lista para partir

Pese a la demora, desde la Brigada USAR Santa Fe aseguraron que todo el equipamiento especializado ya fue acondicionado y que la documentación necesaria para participar de una misión internacional se encuentra completa.

Los responsables del operativo siguen en contacto con los equipos argentinos que ya trabajan en Venezuela, quienes avanzan en la organización de la infraestructura necesaria para recibir nuevos contingentes.

La delegación santafesina forma parte de la Brigada ARG-15, una unidad USAR de categoría mediana certificada internacionalmente, habilitada para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano ante desastres de gran magnitud dentro y fuera del país.

Venezuela terremoto sismo bomberos
Noticias relacionadas
Dos terremotos sacudieron Venezuela

Doble sismo en Venezuela: qué riesgo tiene la Argentina de sufrir un terremoto de gran magnitud

Angustia, desesperación y un pedido de ayuda: el drama de los venezolanos radicados en Santa Fe tras el devastador terremoto

Angustia, desesperación y un pedido de ayuda: el drama de los venezolanos radicados en Santa Fe tras el devastador terremoto

Vecinos de Candioti Sur presentaron más de 200 firmas en el Municipio reclamando la eximición del SEOM.

Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

Lo último

Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

Robó un televisor y una moto, intentó quitarle el arma a un policía durante la fuga y terminó detenido

Robó un televisor y una moto, intentó quitarle el arma a un policía durante la fuga y terminó detenido

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

Último Momento
Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

Robó un televisor y una moto, intentó quitarle el arma a un policía durante la fuga y terminó detenido

Robó un televisor y una moto, intentó quitarle el arma a un policía durante la fuga y terminó detenido

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete durante un acto en el que hubo abrazo con Adorni y presencia de gobernadores

La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

Pistolón Perezlindo quedó en prisión preventiva por robos y por fugarse de una comisaría en Rincón

"Pistolón" Perezlindo quedó en prisión preventiva por robos y por fugarse de una comisaría en Rincón

Ovación
El Loco González, emocionado por la hazaña de Paraguay: Alfaro es un dios aquí

El Loco González, emocionado por la hazaña de Paraguay: "Alfaro es un dios aquí"

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Lucas Besozzi vuelve a escena: ¿Unión reactiva un viejo objetivo de Madelón?

Lucas Besozzi vuelve a escena: ¿Unión reactiva un viejo objetivo de Madelón?

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa