Lucas Besozzi vuelve a escena: ¿Unión reactiva un viejo objetivo de Madelón?

El extremo de Lanús había quedado a un paso del Tatengue a comienzos de año, pero el Granate frenó su salida. Con la reestructuración del plantel y la necesidad de reforzar las bandas, su nombre vuelve a instalarse como una de las prioridades del mercado.

Leonardo Madelón empieza a delinear el Unión que pretende para el Torneo Clausura y uno de los nombres que vuelve a aparecer con fuerza es el de Lucas Besozzi. El extremo izquierdo, actualmente en Lanús, ya estuvo muy cerca de desembarcar en Santa Fe durante el último mercado de pases y ahora vuelve a ser una alternativa concreta para reforzar un sector del equipo que sufrirá modificaciones.

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La intención del entrenador pasa por sumar un futbolista con desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar por las bandas. En ese contexto, Besozzi reúne varias de las características que busca el DT, quien ya lo dirigió durante su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y conoce de primera mano sus condiciones.

Una negociación que quedó pendiente entre Unión y Lucas Besozzi

A principios de año, el acuerdo entre Unión y el futbolista estaba prácticamente cerrado. Sin embargo, Mauricio Pellegrino, por entonces entrenador de Lanús, pidió expresamente que permaneciera en el plantel, teniendo en cuenta el calendario que afrontaba el Granate entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

La decisión terminó frustrando su llegada al Tatengue, aunque el panorama cambió con el correr de los meses. Besozzi no logró consolidarse como titular en Lanús y su participación fue mucho menor de la esperada, lo que reabre la posibilidad de buscar continuidad en otro club.

Un lugar que necesita variantes en Unión

En Unión también cambiaron algunas cuestiones que potencian la posibilidad de su arribo. Nicolás Palavecino dejó el club y, además, Augusto Solari y Franco Fragapane aparecen entre los futbolistas que no integrarían el proyecto deportivo para el segundo semestre, por lo que podrían salir en este mismo mercado de pases.

Ese escenario obliga a la dirigencia a incorporar extremos y Besozzi vuelve a posicionarse entre las primeras opciones para cubrir ese espacio.

Un presente con pocos minutos en Lanús

Durante el primer semestre de 2026, el atacante disputó 12 encuentros en el Torneo Apertura con Lanús, donde aportó dos asistencias, además de sumar cinco partidos en la Copa Libertadores y dos presencias en la Copa Argentina, con un gol convertido.

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Antes de regresar al Granate había mostrado una versión mucho más productiva en Central Córdoba, donde fue dirigido justamente por Madelón. En la segunda parte de 2025 disputó 13 partidos, marcó dos goles y entregó una asistencia, mientras que anteriormente también había tenido un destacado paso por el conjunto santiagueño con tres tantos y dos asistencias durante la temporada 2023.

A sus 23 años, Besozzi acumula 129 partidos como profesional, con ocho goles, ocho asistencias y casi cinco mil minutos en cancha, una experiencia que lo convierte en una alternativa interesante para un Unión que busca recuperar poder ofensivo por los costados y que vuelve a mirar hacia un jugador que ya estuvo muy cerca de vestir la camiseta rojiblanca.