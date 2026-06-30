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Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

El delantero colombiano confirmó el final de su carrera profesional con un profundo mensaje en sus redes sociales. Integró el plantel que consiguió la primera estrella del Sabalero y se suma a otros referentes de aquella histórica conquista que ya dejaron el fútbol.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 11:41hs
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Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

El paso del tiempo también empieza a marcar el final de una camada que cambió para siempre la historia de Colón. Ahora fue el turno de Wilson Morelo, quien anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional y se convirtió en otro integrante del plantel campeón de 2021 que decide cerrar su etapa como jugador.

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Antes ya habían tomado el mismo camino Leonardo Burián, Paolo Goltz y Luis Miguel Rodríguez, referentes de un equipo que quedó inmortalizado por la obtención de la primera estrella del club. Morelo, aunque no fue una de las máximas figuras de aquella campaña, también tuvo su lugar dentro de un grupo que hizo historia.

Un adiós con sello personal para Wilson Morelo

El colombiano eligió Instagram para despedirse de la profesión. Lo hizo con una imagen simbólica, confeccionada con retazos de todas las camisetas que vistió a lo largo de su carrera, entre ellas la rojinegra de Colón.

El mensaje estuvo atravesado por la fe, un aspecto que siempre acompañó su carrera.

"Llegó el día. Hoy cierro el capítulo más hermoso de mi vida como futbolista profesional", escribió.

En la publicación repasó el camino recorrido desde aquel niño que soñaba con vivir del fútbol hasta convertirse en profesional, agradeciendo a cada institución, entrenadores, compañeros, dirigentes e hinchas que formaron parte de su recorrido.

También destacó el apoyo permanente de su esposa y de su familia, a quienes definió como fundamentales para atravesar los momentos difíciles de una carrera extensa.

Aunque deja las canchas, dejó en claro que su vínculo con el deporte continuará desde otro lugar.

El recuerdo que dejó en Santa Fe y en todo Colón

Morelo desembarcó en Colón en 2019 y rápidamente se ganó un lugar dentro del plantel. Fue protagonista de la recordada campaña de la Copa Sudamericana de ese año, donde aportó dos goles, y posteriormente integró el grupo que alcanzó la consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021.

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Durante su ciclo en el club disputó más de 60 partidos oficiales entre torneos locales e internacionales y convirtió goles importantes, con un registro destacado de seis tantos en la Superliga 2019/20.

Sin embargo, más allá de los números, su nombre quedó asociado para siempre al equipo que rompió una espera de más de un siglo y escribió la página más gloriosa de la historia sabalera.

Con su retiro, otro campeón baja el telón. La foto de San Juan mantiene intacta su vigencia, aunque cada vez son más los protagonistas que dejaron de jugar y pasaron a ocupar un lugar permanente en la memoria de los hinchas de Colón.

Colón Wilson Morelo Colombia
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