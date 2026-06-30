Uno Santa Fe | Ovación | Noruega

Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

El equipo europeo venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y pasó de ronda en Dallas.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 16:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

Noruega, con un trabajado trámite, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y se metió en octavos de final, en donde enfrentará a Brasil.

Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.

Costa de Marfil, escolta de Alemania en la fase de grupos, cedió la posesión desde el inicio y apostó al contragolpe frente a una Noruega que había terminado segunda detrás de Francia.

La estrategia africana dio resultado y generó las primeras ocasiones con un remate de Ghislain Konan que pasó cerca y un peligroso centro de Nicolas Pépé que despejó la defensa.

Sin embargo, cerca del descanso Antonio Nusa recibió por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con precisión para marcar el 1-0. Antes del entretiempo, Haaland desperdició una oportunidad para ampliar la ventaja.

En el complemento, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un disparo de Pépé que desvió Örjan Nyland.

Noruega respondió con una acción de pelota parada en la que Alexander Sorloth peinó el balón y Torbjörn Heggem encontró una salvada sobre la línea.

A los 75 minutos, Amad Diallo, recién ingresado, igualó con una gran acción individual pero cuando el tiempo extra parecía inevitable, Patrick Berg asistió a Haaland, que empujó el balón para el 2-1 definitivo.

Costa de Marfil buscó el empate hasta el final, pero Nyland sostuvo la clasificación noruega con una norme atajada.

Síntesis del partido: Costa de Marfil 1-2 Noruega

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Lara (Chile).

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Nicolas Pépé, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Goles en el primer tiempo: 39m Antonio Nusa (N).

Goles en el segundo tiempo: 29m Amad Diallo (CdM); 41m Erling Haaland (N).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Amad Diallo por Inao Oulaï (CdM); Elye Wahi por Bonny (CdM); 26m Andreas Schjelderup por Nusa (N); Oscar Bobb por Sørloth (N); 38m Fredrik Aursnes por Pedersen (N); 42m Oumar Diakité por Pépé (CdM); 48m Evann Guessand por Diomande (CdM); Bazoumana Touré por Konan (CdM).

Noruega Costa de Marfil Brasil
Noticias relacionadas
la noruega de haaland, ante una prueba durisima frente a senegal

La Noruega de Haaland, ante una prueba durísima frente a Senegal

buenas noticias para scaloni: el cuti romero se entreno a la par del grupo

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

México y Ecuador se enfrentan buscando los octavos de final.

México y Ecuador chocan para ver quién se mete en octavos de final

Francia y Suecia chocan por los 16avos del Mundial.

Francia pretende revalidar la chapa de candidato enfrentando a Suecia

Lo último

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Nuevo edificio de Tribunales: Pullaro lamentó las ausencias de las titulares del MPA y la Defensa y pidió fortalecer el diálogo institucional

Nuevo edificio de Tribunales: Pullaro lamentó las ausencias de las titulares del MPA y la Defensa y pidió fortalecer el diálogo institucional

Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

Último Momento
Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Nuevo edificio de Tribunales: Pullaro lamentó las ausencias de las titulares del MPA y la Defensa y pidió fortalecer el diálogo institucional

Nuevo edificio de Tribunales: Pullaro lamentó las ausencias de las titulares del MPA y la Defensa y pidió fortalecer el diálogo institucional

Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

Noruega eliminó a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en octavos de final del Mundial

Otra deuda sale a la luz: Atlético Tucumán también reclama dinero por Estigarribia y complica a Unión

Otra deuda sale a la luz: Atlético Tucumán también reclama dinero por Estigarribia y complica a Unión

Gutiérrez minimizó la ausencia de autoridades de los ministerios públicos: No hay que dar por el pito más que lo que el pito vale

Gutiérrez minimizó la ausencia de autoridades de los ministerios públicos: "No hay que dar por el pito más que lo que el pito vale"

Ovación
La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

La mejor noticia que recibió Colón desde que arrancó el mercado de pases

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Se sigue apagando una generación inolvidable: Wilson Morelo anunció su retiro y emociona a Colón

Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

El lateral que buscó Colón jugará en Deportivo Madryn: ¿de quién se trata?

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Buenas noticias para Scaloni: el Cuti Romero se entrenó a la par del grupo

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa