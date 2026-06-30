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Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

Unión continúa explorando el mercado de pases con la mira puesta en futbolistas de proyección. Desde Buenos Aires aseguran que uno de los mediocampistas con mayor futuro de Vélez despertó el interés rojiblanco.

Ovación

Por Ovación

30 de junio 2026 · 13:32hs
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Unión sigue buscando talento joven y ahora aparece en escena un volante de Vélez

Unión continúa moviéndose en silencio en el mercado de pases y, mientras avanza en la conformación del plantel que pretende Leonardo Madelón, apareció un nuevo nombre vinculado al club: Bautista Ramírez, una de las promesas de las divisiones inferiores de Vélez.

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Según informó el sitio especializado Pasión Fortinera, el conjunto rojiblanco sigue de cerca la situación del mediocampista ofensivo de 20 años, quien también figura en la órbita de Racing de Córdoba y de otras instituciones del fútbol argentino interesadas en sumarlo para el segundo semestre.

Una de las figuras de la Reserva fortinera que suena para Unión

Ramírez viene de completar una destacada actuación en la Copa Proyección Apertura. Allí disputó 12 partidos, convirtió nueve goles y repartió cuatro asistencias, números que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes del certamen.

Además de su capacidad goleadora, acumuló 881 minutos en cancha, consolidándose como una de las principales cartas ofensivas del equipo juvenil de Vélez.

Un perfil que encaja en la idea de Madelón

Más allá de que todavía no trascendieron negociaciones formales entre los clubes, el interés de Unión tiene lógica si se observa el perfil del jugador.

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Ramírez se desempeña como mediocentro ofensivo, tiene buena llegada al área, capacidad para romper líneas y un importante aporte en la generación de juego, características que Madelón pretende potenciar en un plantel que todavía busca variantes para la zona media.

Por ahora, el volante continúa perteneciendo a Vélez, aunque su futuro podría definirse durante este mercado de pases si el Fortín considera conveniente que sume experiencia en otro club. En ese escenario, Unión aparece como uno de los equipos atentos a una oportunidad que podría abrirse en las próximas semanas.

Unión Vélez Ramírez
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