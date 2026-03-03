Uno Santa Fe | Santa Fe | turistas

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

El embajador Axel Wahnish confirmó el cierre de aeropuertos por ataques con misiles y detalló cómo viven los argentinos en la zona de conflicto.

3 de marzo 2026 · 17:47hs
Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que unos 200 turistas argentinos permanecen varados en el país por el cierre del espacio aéreo, en medio de la escalada bélica con Irán. Además, estimó que cerca de 100.000 argentinos residen actualmente en territorio israelí y atraviesan la situación bajo estrictas medidas de seguridad.

En declaraciones a Radio Mitre, el diplomático describió el impacto de los ataques y afirmó que desde el inicio del conflicto se lanzaron alrededor de 650 misiles contra Israel.

El cierre de los cielos israelíes impide la salida de vuelos comerciales ante el riesgo de nuevos ataques. En ese contexto, Wahnish precisó el apoyo : "La prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda. Transmitir tranquilidad en lo que se pueda, porque la realidad es una realidad de guerra", afirmó.

Algunos ciudadanos optaron por trasladarse por vía terrestre hacia Eilat, en el sur del país, para cruzar a Egipto y desde allí buscar vuelos hacia Europa. Sin embargo, el embajador advirtió que en esa alternativa "el riesgo es alto".

Cómo viven los argentinos bajo ataque

Wahnish detalló que la población debe permanecer atenta a las alarmas antiaéreas para dirigirse de inmediato al refugio más cercano. Según indicó, los misiles lanzados miden entre 14 y 19 metros y pueden transportar entre 600 y 1.100 kilos de explosivos.

El diplomático habló desde un búnker familiar. "Estamos en el nivel uno, en el refugio, escuchando estruendos muy fuertes. Dormimos acá con mis hijas luego de que sonaran las alarmas", relató.

Describió el espacio como un ambiente de dos por dos metros, con puerta blindada, agua, cargadores de celular, radio, purificador de aire y una aplicación oficial que informa en tiempo real cuándo se puede salir. "Es traumático. Si suena la alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar y tirarte al piso", remarcó.

Declaraciones sobre Irán

Durante la entrevista, Wahnish cuestionó al régimen iraní y recordó que la Justicia argentina señaló a la República Islámica como Estado terrorista en el marco de la causa Amia.

"No es una guerra nuestra, porque Argentina no está involucrada, pero el presidente celebró la unión entre Israel y Estados Unidos para combatir al eje del mal", sostuvo.

El embajador también marcó diferencias entre las ideas occidentales y el fundamentalismo islámico. "Cuando intentás dialogar con un terrorista que pone la muerte por arriba de la vida, el diálogo se transforma en algo casi imposible", afirmó.

turistas Israel residentes
Noticias relacionadas
Egresaron 589 suboficiales de la Escuela Penitenciaria Provincial

Refuerzan el sistema penitenciario de Santa Fe con el egreso de 589 suboficiales de la Escuela Provincial

AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

temporal en santa fe: 29 arboles y ramas de gran porte caidas, mas de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

Lo último

Marcelo Estigarribia: entre el gol y el trabajo imprescindible

Marcelo Estigarribia: entre el gol y el trabajo imprescindible

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Último Momento
Marcelo Estigarribia: entre el gol y el trabajo imprescindible

Marcelo Estigarribia: entre el gol y el trabajo imprescindible

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Unión, en vilo: la fecha que podría destrabar todo

Unión, en vilo: la fecha que podría destrabar todo

Menos de 40 choferes de apps se registraron como conductores profesionales: arrancan los controles con retención de autos

Menos de 40 choferes de apps se registraron como conductores profesionales: arrancan los controles con retención de autos

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

Suspenden al argentino Romeo Arcuschin tras un control positivo en Lima

Suspenden al argentino Romeo Arcuschin tras un control positivo en Lima

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos