Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

El embajador Axel Wahnish confirmó el cierre de aeropuertos por ataques con misiles y detalló cómo viven los argentinos en la zona de conflicto.

El embajador argentino en Israel , Axel Wahnish, confirmó que unos 200 turistas argentinos permanecen varados en el país por el cierre del espacio aéreo, en medio de la escalada bélica con Irán. Además, estimó que cerca de 100.000 argentinos residen actualmente en territorio israelí y atraviesan la situación bajo estrictas medidas de seguridad.

En declaraciones a Radio Mitre, el diplomático describió el impacto de los ataques y afirmó que desde el inicio del conflicto se lanzaron alrededor de 650 misiles contra Israel.

El cierre de los cielos israelíes impide la salida de vuelos comerciales ante el riesgo de nuevos ataques. En ese contexto, Wahnish precisó el apoyo : "La prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda. Transmitir tranquilidad en lo que se pueda, porque la realidad es una realidad de guerra", afirmó.

Algunos ciudadanos optaron por trasladarse por vía terrestre hacia Eilat, en el sur del país, para cruzar a Egipto y desde allí buscar vuelos hacia Europa. Sin embargo, el embajador advirtió que en esa alternativa "el riesgo es alto".

Cómo viven los argentinos bajo ataque

Wahnish detalló que la población debe permanecer atenta a las alarmas antiaéreas para dirigirse de inmediato al refugio más cercano. Según indicó, los misiles lanzados miden entre 14 y 19 metros y pueden transportar entre 600 y 1.100 kilos de explosivos.

El diplomático habló desde un búnker familiar. "Estamos en el nivel uno, en el refugio, escuchando estruendos muy fuertes. Dormimos acá con mis hijas luego de que sonaran las alarmas", relató.

Describió el espacio como un ambiente de dos por dos metros, con puerta blindada, agua, cargadores de celular, radio, purificador de aire y una aplicación oficial que informa en tiempo real cuándo se puede salir. "Es traumático. Si suena la alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar y tirarte al piso", remarcó.

Declaraciones sobre Irán

Durante la entrevista, Wahnish cuestionó al régimen iraní y recordó que la Justicia argentina señaló a la República Islámica como Estado terrorista en el marco de la causa Amia.

"No es una guerra nuestra, porque Argentina no está involucrada, pero el presidente celebró la unión entre Israel y Estados Unidos para combatir al eje del mal", sostuvo.

El embajador también marcó diferencias entre las ideas occidentales y el fundamentalismo islámico. "Cuando intentás dialogar con un terrorista que pone la muerte por arriba de la vida, el diálogo se transforma en algo casi imposible", afirmó.