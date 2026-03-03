Uno Santa Fe | Unión | Marcelo Estigarribia

Marcelo Estigarribia: entre el gol y el trabajo imprescindible

Más que un finalizador, Estigarribia es una pieza funcional a la estructura rojiblanca, en un esquema que muchas veces exige sacrificio antes que brillo.

3 de marzo 2026 · 18:07hs
En una época que mide todo en conversiones, Marcelo Estigarribia representa un perfil de centrodelantero cuya influencia no siempre se traduce en la planilla. Con 57 goles en 259 partidos y 15 asistencias en su carrera, y 7 gritos en 44 encuentros con Unión, sus promedios (0,22 y 0,16) explican parte de la discusión, pero no la totalidad de su aporte.

Un rol condicionado por el contexto

Unión no es un equipo que potencie estadísticamente a su nueve. No por el dibujo, el 4-4-2 no es el problema estructural, sino por la naturaleza del juego: bloque compacto, recuperación y salida directa hacia campo rival. Esa dinámica obliga al delantero a desplazarse por todo el frente de ataque, a jugar de espaldas, a fijar centrales y a sostener pelotas largas bajo presión.

En ese escenario, Estigarribia muchas veces sacrifica zonas de finalización para convertirse en punto de apoyo. Aguanta, descarga y habilita la llegada de volantes. Su incidencia está más ligada al engranaje que al remate final.

El contraste con Cristian Tarragona

El gran momento de Cristian Tarragona inevitablemente lo pone en comparación. Cumple funciones similares dentro del sistema, pero con otra cadencia: mayor velocidad en la resolución, menos fricción constante y un olfato goleador que lo transformó en emblema y en uno de los nombres más celebrados por la hinchada.

Lo que uno ofrece en choque y desgaste, el otro lo aporta en lectura del área y eficacia. Y viceversa. Allí radica la inteligencia de Leo Madelón al hacerlos coexistir: complementar perfiles para potenciar al equipo.

Más que una cifra

El debate es legítimo. Algunos hinchas exigen mayor contundencia, entendiendo que el nueve debe convertir con mayor frecuencia. Otros valoran el “trabajo sucio”: el juego aéreo en ambas áreas, la fricción constante con los zagueros y la solidaridad en la presión.

No se trata de eximirlo de la responsabilidad del gol, sino de contextualizarla. En un equipo que prioriza la verticalidad y la segunda jugada por sobre la elaboración paciente, el centrodelantero muchas veces es el primer defensor y el último eslabón del esfuerzo colectivo. Estigarribia no es un goleador de grandes cifras, pero sí una pieza funcional a la identidad competitiva del equipo.

