A qué hora será la definición por el campeonato de Fórmula 1

Este domingo se conocerá al campeón de la temporada 2025, que será Norris, Verstappen o Piastri.

El campeonato de Fórmula 1 tendrá una apasionante definición este domingo , cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi , en el que el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) irán en busca del título.

La Fórmula 1 llega a esta última fecha con Norris como líder con 408 puntos, aunque Verstappen consiguió un valioso triunfo el fin de semana pasado en Qatar para llegar a los 396 y pisarle los talones al británico. En el tercer puesto está Piastri, con 392 unidades , y necesita de prácticamente un milagro para quedarse con el título.

La actividad en el GP de Abu Dhabi comenzará este viernes, jornada en la que se llevarán las prácticas libres 1 y 2. La primera sesión de entrenamientos comenzará a las 6:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la segunda será a las 10.

El sábado será clave, ya que luego de la tercera y última práctica libre, que será a las 7:30 de la mañana, se disputará la clasificación a partir de las 11.

El momento de la verdad llegará el domingo, con una carrera que está programada para las 10 y que promete estar llena de emociones para conocer al nuevo campeón de la categoría reina del automovilismo.

Verstappen irá en busca de su quinto título consecutivo, que le permitiría consumar una de las mayores remontadas en la historia de la categoría, mientras que en caso de conseguirlo Norris o Piastri lo harán por primera vez en su carrera.

El GP de Abu Dhabi también contará con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de terminar 14° en Qatar y que irá en busca de un buen resultado que le permita sumar sus primeros puntos en un 2025 que fue realmente complicado.

Los horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre:

Práctica libre 1 a las 6:30

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 6 de diciembre:

Práctica 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7 de diciembre: