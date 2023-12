En aquella jornada, la Selección nacional desplegó un gran nivel de juego ante casi 90 mil personas en el estadio Lusail Iconic, y con el astro argentino como bandera -Messi-, logró el pase a la final de la Copa del Mundo.

En los papeles de la previa, Croacia se posicionaba como un rival duro y que intentaría hacer las cosas difíciles, pero aunque lo intentó en los primeros minutos, el equipo de Lionel Scaloni se adueño de la pelota de la mano de Enzo Fernández y el resto de los mediocampistas que lo acompañaron, y lastimó por la bandas con los desbordes de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

El inicial dominio por parte del conjunto croata se destrabó con un contragolpe y en una ráfaga de cinco minutos anotó dos goles:primero Messi convirtió de penal y luego Álvarez, tras una corrida épica, que incluyo una serie de rebotes, pero que terminó a pura potencia, firmó el 2-0.

El partido se terminó de definir en el complemento, aunque a estas alturas, Argentina ya era un equipo más conservador, hubo lugar para que Messi se suba al pedestal, una vez más, a los 35 años: en una gran acción individual del rosarino, quien se metió al área después de amagar y "sacar a pasear" a Joško Gvardiol,desbordó por la línea y asistió con un toque atrás a Álvarez para que el cordobés sentencie el 3 a 0.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Mundial Qatar 2022.

Semifinales.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero,Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren,Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, MateoKovacic; Andrej Kramaric, Mario Pasalic e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Goles en el primer tiempo: 33m Messsi (A) de penal, 39m Álvarez(A).

Gol en el segundo tiempo: 24m Álvarez (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Mislav Orsic por Sosa(C), Nikola Vlasic por Pasalic (C); 5m Bruno Petkovic por Brozovic(C); 16m Lisandro Martínez por Paredes (A); 24m Marko Livaja porKramaric (C); 28m Exequiel Palacios por De Paul (A), Paulo Dybalapor Álvarez (A); 35m Lovro Majer por Modric (C); 40m Ángel Correapor Mac Allister (A), Juan Foyth por Molina (A).

Argentina (3) - (0) Croacia.

Estadio: Lusail Iconic.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

VAR: Massimiliano Irrati (Italia).