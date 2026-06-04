Golpeó y amenazó de muerte a su expareja, fue denunciado y terminó entregándose a la policía

Tras amenazar a su expareja con una tumbera, huyó hacia los bañados de Colastiné Norte, pero terminó entregándose ante el operativo policial. Los agentes secuestraron el arma, que estaba apta para ser utilizada, y municiones

Esta tarde del miércoles, en las inmediaciones del kilómetro 2,5 de la Ruta Provincial N° 1 , en la zona costera de Colastiné Norte , operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron un llamado que alertaba sobre un conflicto familiar en una vivienda del lugar.

Al arribar al sitio, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa y de la Comisaría 28ª de Colastiné encontraron a una mujer de 37 años en estado de crisis nerviosa. La víctima denunció que, tras una violenta discusión, su expareja la había agredido físicamente , la había amenazado de muerte exhibiéndole un arma de fuego y luego se había dado a la fuga a pie hacia una zona de bañados.

Con la autorización correspondiente, los uniformados realizaron una requisa en el perímetro del inmueble. Durante el procedimiento hallaron oculto un bolso que contenía una arma de fabricación casera tipo "tumbera", con un cañón de 17 centímetros, cartuchos calibre 20 sin percutir y herramientas precarias compatibles con el armado de proyectiles.

Cercado, optó por entregarse

Ante el operativo de búsqueda y el cerco preventivo desplegado por distintas unidades de la Unidad Regional I La Capital, el presunto agresor, identificado por sus iniciales como J. L. M., se presentó poco después en la Comisaría 28ª de Colastiné, donde quedó aprehendido. Su situación fue informada de inmediato a la Justicia Penal.

Delitos imputados

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para su revisión física, que se procediera a su identificación y que se le formara causa como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y portación de arma de fuego de uso condicional.

• LEER MÁS: San José del Rincón: detuvieron a un hombre que efectuó disparos en un baldío tras una discusión