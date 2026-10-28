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El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

La AFA dispuso un minuto de silencio en todos los estadios del país por la muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, fallecida a los 74 años

28 de octubre 2026 · 19:03hs
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El homenaje que dispuso la AFA por la muerte de la madre de Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que se realice un minuto de silencio en todos los estadios del país por la muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, fallecida este miércoles a los 74 años.

Homenaje para la mamá de Lionel Scaloni

La medida fue tomada por la Mesa Directiva e informada en el boletín n.º 6966. Tendrá alcance para la primera división (los partidos que se disputen por la fecha 15 del Torneo Clausura) y las principales categorías del ascenso.

• LEER MÁS: El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: "Todo un país te abraza"

En el comunicado, la AFA expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento de Eulalia y dispone un minuto de silencio "en su memoria y como muestra de respeto". La otra medida informada es que se izarán las banderas a media asta (principalmente las que se encuentran en el predio Lionel Messi).

"En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", cierra el boletín.

Al enterarse de la noticia, el DT de la Selección argentina voló desde España a Argentina para participar del velorio por la muerte de su madre. Este será de carácter íntimo.

Eulalia Marzetti atravesaba un grave cuadro de salud desde hacía unos años. En ciertas ocasiones, el propio Scaloni se había replanteado dejar su cargo como técnico para compartir más tiempo con ella.

AFA Lionel Scaloni
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