AFA: finalizó la temporada y suspendieron los descensos

Este martes se realizó la reunión virtual de Comité Ejecutivo de AFA que le puso carácter oficial a algo que ya era un hecho: la temporada 2019/2020 en todas las categorías del fútbol argentino ha finalizado. Además, se suspendieron los descensos hasta 2022 y se confirmaron los clasificados a las próximas copas internacionales.

Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad, luego del consenso logrado en diversas reuniones y charlas que se habían dado en las últimas semanas. Hubo asistencia perfecta, salvo el caso de Daniel Angelici, que no participó del encuentro virtual.

Como ya había informado Doble Amarilla, la AFA decidió dar por terminada la temporada con el objetivo de que los clubes e instituciones puedan "reorganizarse, preparar con previsibilidad la nueva temporada y, en general, para que las consecuencias económicas no se agraven más de lo que ya están".

En el documento final que trabajó la AFA con diversos dirigentes y que fue aprobado en el Comité Ejecutivo de este martes, y al que había accedido este portal antes del encuentro de este martes, se mencionaba que la incertidumbre ocasionada por la pandemia del coronavirus provoca que mantener el estado de suspensión de los torneos "no hace otra cosa que agravar, bajo un estado de incertidumbre indefinida, la penosa situación en la que ya están inmersas las instituciones que participan de dichas categorías".

Otro punto clave es que la planificación de una temporada que se reinicie en una fecha "que no será antes del 30 de junio de 2020" genera que es posible que el final de la 2019/20 se superponga con el inicio de la 2020/21. AFA indicó que, en este escenario, existe la "imposibilidad de programar la próxima temporada 2020/21 en los tiempos previstos. En este caso se produciría una superposición de temporadas".

Una de las determinaciones en las que más costó llegar a un consenso fue la de suspender los descensos de esta y la próxima temporada, es decir, hasta 2022. Primó el espíritu del "no castigo". En cada temporada, los motivos son diferentes, pero igual de trascendentes: en la actual, se remarca que no se puede descender a un equipo que no completó su temporada y en la 2020/2021, AFA marcó que tiene que colaborar con las instituciones y clubes para que se repongan financieramente por la pandemia del coronavirus.

"AFA debe coadyuvar para que sus clubes lleven a cabo dichas acciones de saneamiento institucional, adoptando a tal fin la decisión de no incluir descensos para la temporada 2021, de manera que todo el proceso pueda realizarse sin la presión adicional de tener que conformar un plantel profesional que le permita sostener la Categoría en la que participa”, reza el documento.

Además, se trataron tres renuncias que figuraban en el Orden del Día: la Dra. Alejandra Petrella dimitió al Tribunal de Ética, el Dr. Mariano Clariá renunció a la Comisión Electoral y el Dr. Fernando R. García Pulles dejó su puesto en el Tribunal de Disciplina Deportiva.

A su vez, se tratarán las Resoluciones publicadas en los Boletines n°5767 (lista de candidatos y explicación de las decisiones adoptadas en la 134° Asamblea Anual de la IFAB en cuanto a las reglas de juego) y 5768, del 13 y 26 de abril de 2019. Por último, circulará el cronograma electoral, se tratará una solicitud para la extensión de los contratos de jugadores categoría 1999 hasta el 31 de diciembre y un Proyecto de Reglamento de Procedimiento Compensación por la formación de jugadores jóvenes en el fútbol argentino.