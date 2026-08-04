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¿Se retira Neymar? Las dudas sobre su continuidad en el fútbol

El astro brasileño confirmó su retiro de la selección “Verdeamarela” y tiene contrato hasta fin de año con el Santos.

Ovación

Por Ovación

4 de agosto 2026 · 16:18hs
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¿Se retira Neymar? Las dudas sobre su continuidad en el fútbol

Neymar Júnior dejó en duda su continuidad como jugador profesional luego de que termine su contrato con el Santos en diciembre de este año.

El astro brasileño brindó declaraciones sobre su futuro durante la sexta subasta benéfica organizada por su propia fundación, el Instituto Projeto Neymar Jr: "No sé cuánto tiempo voy a seguir jugando, no pienso en parar ni sé cuándo voy a hacerlo".

Además, detalló cómo es su situación actual a nivel club: "Tengo contrato con Santos hasta diciembre y pretendo cumplirlo, honrar la camiseta de la mejor manera posible" y reiteró nuevamente la incertidumbre de lo que le depara postdiciembre: "Voy a pensar si sigo en el club, si me voy, si dejo de jugar o si continúo".

También se expresó en cuanto a sus sensaciones al momento de jugar y de su estado de salud: "Me estoy sintiendo bien físicamente y cada vez mejor dentro del campo, eso es lo que importa".

Neymar da Silva Santos Sr., padre del jugador, también fue consultado sobre el futuro del astro brasileño: "No va a colgar los botines, a Ney le encanta jugar al fútbol; ¿qué va a hacer? Todavía no tiene carrera de médico, entonces va a seguir jugando".

Neymar, sobre su actualidad en Brasil

A su vez, Neymar fue consultado por las declaraciones anteriores y sobre la afirmación de que puede volver a la selección de Brasil, a lo que respondió que el padre "no es el que juega", entre risas con los periodistas en una ronda de prensa.

Anteriormente, el jugador, a finales de julio, reiteró la confirmación de su retiro de la selección brasileña luego del triunfo de Santos por 4-2 ante Universidad Central de Venezuela, en la Vila Belmiro, por la Copa Sudamericana, al considerar que su etapa con la camiseta "verdeamarela" terminó después de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

“Mi momento en la Selección ya pasó. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, pero ahora no quiero más”, expresó el delantero en la zona mixta del estadio del conjunto paulista.

Neymar Brasil Santos
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