Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

El piloto de Camaro le saca una ventaja de 57,5 puntos a su escolta, que es Santiago Mangoni.

Agustín Canapino (Camaro) irá en busca de su quinto título en el Turismo Carretera este domingo , cuando se lleve a cabo la última fecha en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El piloto de Camaro llega a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.

El Autódromo Roberto José Mouras, donde será la definición del campeonato de Turismo Carretera, tiene una extensión de 4,265 kilómetros y fue inaugurado en el 20 de octubre de 1996.

Qué necesita Canapino para ser campeón de Turismo Carretera

Debido a la gran diferencia que tiene con respecto a sus perseguidores, que son Mangoni, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), Canapino podría quedarse con la “Copa de Oro” en alguna de las series previas a la carrera final, ya que sus oponentes están obligados a ganar absolutamente todo para seguir con chances matemáticas.

Los títulos anteriores de Canapino

El primer título de Canapino en el Turismo Carretera llegó en el 2010, cuando se coronó con solo 20 años a bordo de un Chevy.

El arrecifeño consiguió sus otros tres títulos en la categoría, en 2017, 2018 y 2019.__IP__

En caso de coronarse este domingo, Canapino conseguirá su quinto título que le permitirá despegarse de Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras para ubicarse en soledad como el cuarto mayor ganador de la historia del Turismo Carretera, solo por debajo de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

El cronograma del domingo para el Turismo Carretera en La Plata