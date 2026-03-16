Franco Colapinto podría volver a girar en Buenos Aires: avanzan gestiones para exhibición de F1

La escudería Alpine y Colapinto negocian la realización de una demostración en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, tras su reciente primer punto en la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto , de 22 años, podría regresar al país para una exhibición de Fórmula 1 en las próximas semanas, luego de sumar su primer punto en el Gran Premio de China con Alpine. La iniciativa busca acercar a los fanáticos nacionales al máximo nivel de competición y mostrar de cerca la velocidad y tecnología de un monoplaza de F1.

Según confirmó el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes , se mantienen conversaciones con Alpine y el equipo de Colapinto: “ Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1 ”, declaró, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El interés coincide con una ventana en el calendario internacional de la categoría, tras la suspensión de carreras en Medio Oriente por conflictos bélicos , lo que permitiría organizar la exhibición en abril sin afectar la agenda oficial del campeonato.

Franco Colapinto

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Autódromo histórico y expectativa local

El evento, que podría realizarse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, permitiría a Colapinto girar con el monoplaza A526 de Alpine, mientras el circuito se encuentra en remodelación de cara al regreso del MotoGP en 2027. La exhibición también busca posicionar nuevamente a Buenos Aires en el radar de la Fórmula 1, categoría que no disputa un Gran Premio en el país desde 1998, cuando Michael Schumacher ganó a bordo de su Ferrari.

De confirmarse, los fanáticos argentinos podrían volver a ver de cerca un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo mundial, y acompañar al piloto de Pilar en una jornada que promete velocidad, técnica y espectáculo en pista.