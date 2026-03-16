El piloto argentino Franco Colapinto, de 22 años, podría regresar al país para una exhibición de Fórmula 1 en las próximas semanas, luego de sumar su primer punto en el Gran Premio de China con Alpine. La iniciativa busca acercar a los fanáticos nacionales al máximo nivel de competición y mostrar de cerca la velocidad y tecnología de un monoplaza de F1.
Franco Colapinto podría volver a girar en Buenos Aires: avanzan gestiones para exhibición de F1
La escudería Alpine y Colapinto negocian la realización de una demostración en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, tras su reciente primer punto en la Fórmula 1.
Por Ovación
Gestiones oficiales y contexto del calendario
Según confirmó el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, se mantienen conversaciones con Alpine y el equipo de Colapinto: “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, declaró, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El interés coincide con una ventana en el calendario internacional de la categoría, tras la suspensión de carreras en Medio Oriente por conflictos bélicos, lo que permitiría organizar la exhibición en abril sin afectar la agenda oficial del campeonato.
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Autódromo histórico y expectativa local
El evento, que podría realizarse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, permitiría a Colapinto girar con el monoplaza A526 de Alpine, mientras el circuito se encuentra en remodelación de cara al regreso del MotoGP en 2027. La exhibición también busca posicionar nuevamente a Buenos Aires en el radar de la Fórmula 1, categoría que no disputa un Gran Premio en el país desde 1998, cuando Michael Schumacher ganó a bordo de su Ferrari.
De confirmarse, los fanáticos argentinos podrían volver a ver de cerca un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo mundial, y acompañar al piloto de Pilar en una jornada que promete velocidad, técnica y espectáculo en pista.