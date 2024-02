Alan Crenz defenderá el título mundial en Gálvez

En aquella ocasión, su verdugo fue Alan Chaves, pero Montenegro demostró una buena línea y un boxeo de temer en la corta distancia. Choque de pegadores. Crenz (23 años), el crédito de Santo Tomé. No caben dudas que madura el nocaut. El combate entre Crenz y Montenegro está previsto a 10 rounds.

"Estoy contento porque será la primera pelea del año. Por lo que estoy ansioso, nervioso, por ver si salen las cosas como las hemos trabajado en los entrenamientos. Lo importante es que estoy con ganas de pelear, porque ya hace mucho que no subo al ring. Será el sábado 3 en Gálvez contra un venezolano" indicó el Rusito Crenz.

El boxeador oriundo de Santo Tomé sostuvo que "Me tocará enfrentar a Keine Montenegro, un muchacho que tiene una mano bastante pesadita. Tiene como 20 peleas, en el cual ganó unas 16, de las cuales 14 fueron por KO. He entrenado mucho y bien, le metí mucho a la preparación ya que se que cada vez se van a poner más complicados los rivales que me va a tocar".

Crenz manifestó que "Hemos entrenado para estar al nivel, estaré peleando a eso de las 10 de la noche. Siempre subo con la bandera del Sabalero. No puede faltar nada vinculado al club para el cual voy a combatir. Tuve un buen cierre el año pasado, consagrándome campeón mundial juvenil de la FAB, peleando por primera ve en el Luna Park, y siendo revelación de la temporad pasada".

La velada en el centro santafesino es fiscalizado por la Federacion Argentina de Box, Osvaldo Rivero es el promotor (O.R.Promotions), y Damián Pellecchia el matchmaker. Habrá otros cuatro combates, en el cual en la pelea de fondo se presentará el galvense Tobías Reyes quien expondrá este sábado el título Latino de la división Mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el combate que sostendrá con el peruano Eduardo Ajito.

Reyes, crédito local, viene de igualar en su primera experiencia internacional en México ante Cristian González Hernández, en fallo polémico. El púgil santafesino, de 25 años, exhibe un palmarés de 13 triunfos (12 por nocaut) y una igualdad.

Por su parte, el venezolano Jonathan “Fino” Hernández (12-0; 8kos.), radicado en Buenos Aires, se medirá con el bonaerense Elías Haedo (14-4; 10 kos.), en duelo a 10 asaltos, por el título Fedelatin welter AMB. La tucumana Verónica Ruiz se medirá con la santafesina de Villa Gobernador Gálvez Karen Ivana Domínguez en un combate pautado a 6 asaltos, y el bonaerense Braian Nahuel Suárez de 31 años enfrentará al entrerriano radicado en Gualeguaychú, Esteban Raúl López a 6 rounds.