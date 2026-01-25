Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

El español número uno del mundo venció en tres sets corridos al estadounidense y avanzó a cuartos de final.

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul (19°) y avanzó a los cuartos de final del Australian Open 2026.

En las primeras horas del domingo, quien actualmente ocupa el primer puesto número del ranking ATP derrotó por 7-6(6), 6-4 y 7-5 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 22 minutos en el certamen.

Si bien Paul empezó de mejor manera el partido con un quiebre temprano, Alcaraz se repuso a tiempo y llevó el primer set a definirse en tie break, momento en que el encuentro se interrumpió por 15 minutos debido al desvanecimiento de una persona en las gradas del Rod Laver Arena. Tras esto, el español se terminó imponiendo 8-6 y llevándose la primera manga por 7-6.

En el segundo set, Alcaraz sacó a relucir toda su jerarquía y controló la manga de principio a fin, ganándola por 6-4. Ya en el tercero, el español quebró el saque de Paul en el 5-5 y terminó clasificando a cuartos de final con un 7-5 en esta manga final.

La palabra de Alcaraz tras ganar en el Australian Open

“Creo que en los Grand Slams siempre es genial ganar sin perder sets, ahorrando energía para la siguiente ronda. Creo que incluso es mejor para uno mismo, para la mente, tener una victoria tan grande contra Tommy Paul, ganando en tres sets. Te da mucha confianza de cara a los cuartos de final. Estoy muy contento con el nivel que jugué hoy y estoy emocionado por ver cómo va a ser en cuartos” afirmó el español tras el partido.

Así el número uno del mundo sigue a paso firme en búsqueda de su primer Australian Open. En la próxima instancia, la cual nunca pudo superar, se enfrentará al local Alex de Miñaur (6°) este lunes.__IP__

Justamente, este domingo, el australiano venció contundentemente al kazajo Aleksandr Búblik (10°) en tres sets con un resultado de 6-4, 6-1 y 6-1.

Además, el alemán Alexander Zverev derrotó 6-2, 6-4 y 6-4 al argentino Francisco Cerúndolo y el estadounidense Learner Tien venció 6-4, 6-0 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev.