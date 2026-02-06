Alcaraz mira hacia adentro: un cambio íntimo en su equipo para la temporada 2026

En la cima del tenis mundial y tras completar el póker de Grand Slams con apenas 22 años, Carlos Alcaraz vuelve a ser noticia fuera de la cancha. El español anunció que en determinados tramos de la temporada 2026 será entrenado por su hermano Álvaro , una decisión tan llamativa como personal.

El número 1 del mundo confirmó que su hermano mayor será parte activa de su día a día competitivo. En declaraciones al diario Marca, el murciano explicó que Álvaro Alcaraz viajará solo con él en algunos torneos del calendario, mientras que Samuel López , su coach principal, estará presente en los compromisos más relevantes del año. “ En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo ”, contó Alcaraz, dejando en claro que se trata de una planificación puntual y estratégica, sin alterar la estructura central de su equipo de trabajo.

La salida de Ferrero y el impacto en el circuito

La novedad se da meses después de la ruptura con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo acompañó desde sus primeros pasos en el profesionalismo. La separación sorprendió al mundo del tenis y, según trascendió, no se habría dado en los mejores términos, al punto que Ferrero dejó de seguir al jugador en redes sociales.

Incluso, versiones periodísticas indican que el ex campeón de Roland Garros podría sumarse al entorno de Jannik Sinner, actual número 2 del ranking ATP, lo que agrega un condimento extra a la rivalidad en la cima del circuito.

Quién es Álvaro Alcaraz y qué rol cumple

Con 26 años, Álvaro es una figura habitual en el entorno de Carlos. Más allá de su nuevo rol como entrenador ocasional, se destaca por ser un sostén emocional clave para el tenista, acompañándolo en giras y momentos de alta presión competitiva. La decisión de confiarle el mando técnico en algunos torneos refuerza la idea de un Alcaraz cada vez más autónomo, que prioriza la comodidad personal sin resignar profesionalismo.

Pese a los cambios en su equipo, el presente deportivo de Alcaraz sigue siendo arrollador. Con su reciente consagración en el Abierto de Australia, se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, un logro histórico que lo proyecta como dominador de época. Con la mira puesta en seguir rompiendo marcas, el español ya amenaza registros que parecían intocables, incluidos los 24 títulos de Grand Slam de Novak Djokovic. En ese camino, el apoyo familiar también tendrá su momento en el banco.