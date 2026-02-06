Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz mira hacia adentro: un cambio íntimo en su equipo para la temporada 2026

Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Australia, confirmó que su hermano Álvaro lo entrenará en algunos torneos del año.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 15:45hs
Alcaraz mira hacia adentro: un cambio íntimo en su equipo para la temporada 2026

Alcaraz mira hacia adentro: un cambio íntimo en su equipo para la temporada 2026

En la cima del tenis mundial y tras completar el póker de Grand Slams con apenas 22 años, Carlos Alcaraz vuelve a ser noticia fuera de la cancha. El español anunció que en determinados tramos de la temporada 2026 será entrenado por su hermano Álvaro, una decisión tan llamativa como personal.

Carlos Alcaraz y una decisión con sello familiar

El número 1 del mundo confirmó que su hermano mayor será parte activa de su día a día competitivo. En declaraciones al diario Marca, el murciano explicó que Álvaro Alcaraz viajará solo con él en algunos torneos del calendario, mientras que Samuel López, su coach principal, estará presente en los compromisos más relevantes del año. “En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo”, contó Alcaraz, dejando en claro que se trata de una planificación puntual y estratégica, sin alterar la estructura central de su equipo de trabajo.

La salida de Ferrero y el impacto en el circuito

La novedad se da meses después de la ruptura con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que lo acompañó desde sus primeros pasos en el profesionalismo. La separación sorprendió al mundo del tenis y, según trascendió, no se habría dado en los mejores términos, al punto que Ferrero dejó de seguir al jugador en redes sociales.

Incluso, versiones periodísticas indican que el ex campeón de Roland Garros podría sumarse al entorno de Jannik Sinner, actual número 2 del ranking ATP, lo que agrega un condimento extra a la rivalidad en la cima del circuito.

Quién es Álvaro Alcaraz y qué rol cumple

Con 26 años, Álvaro es una figura habitual en el entorno de Carlos. Más allá de su nuevo rol como entrenador ocasional, se destaca por ser un sostén emocional clave para el tenista, acompañándolo en giras y momentos de alta presión competitiva. La decisión de confiarle el mando técnico en algunos torneos refuerza la idea de un Alcaraz cada vez más autónomo, que prioriza la comodidad personal sin resignar profesionalismo.

Pese a los cambios en su equipo, el presente deportivo de Alcaraz sigue siendo arrollador. Con su reciente consagración en el Abierto de Australia, se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, un logro histórico que lo proyecta como dominador de época. Con la mira puesta en seguir rompiendo marcas, el español ya amenaza registros que parecían intocables, incluidos los 24 títulos de Grand Slam de Novak Djokovic. En ese camino, el apoyo familiar también tendrá su momento en el banco.

Alcaraz Australia Grand Slam
Noticias relacionadas
guillermo barros schelotto no esquivo la pregunta y priorizo a velez ante boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

boca acelera por edwin cetre y se abre una negociacion formal con estudiantes

Boca acelera por Edwin Cetré y se abre una negociación formal con Estudiantes

la frase de ruben insua que llamo la atencion tras la lesion de su hijo en el vestuario

La frase de Rubén Insua que llamó la atención tras la lesión de su hijo en el vestuario

luego de un mal paso por colon, marcos diaz encontro club en peru

Luego de un mal paso por Colón, Marcos Díaz encontró club en Perú

Lo último

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Último Momento
Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: Queremos demostrar en la cancha

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

Ovación
Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco