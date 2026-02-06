Uno Santa Fe | Ovación | Insúa

La frase de Rubén Insua que llamó la atención tras la lesión de su hijo en el vestuario

Rubén Darío Insua sorprendió al desligarse del episodio sufrido por Rodrigo Insua en el entretiempo ante Temperley por la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 14:04hs
La frase de Rubén Insua que llamó la atención tras la lesión de su hijo en el vestuario

@SanLorenzo

Rubén Darío Insua volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una declaración inesperada. Tras la clasificación de Barracas Central en la Copa Argentina, el entrenador fue consultado por la lesión que sufrió su hijo Rodrigo en el vestuario y su respuesta no pasó inadvertida.

La lesión de Rodrigo Insua en el entretiempo

El episodio ocurrió durante el descanso del cruce ante Temperley, cuando Barracas Central se fue al vestuario en desventaja por 2-0. En ese contexto, Rodrigo Insua sufrió un corte en uno de sus brazos tras golpear un vidrio, lo que obligó a una rápida asistencia médica antes de salir a disputar el complemento.

La respuesta de Rubén Insua que sorprendió

Consultado por lo sucedido, el Gallego fue tajante y evitó profundizar: “No vi qué le pasó”, expresó ante los micrófonos de TyC Sports. Luego agregó: “Sé que tuvo un corte en el brazo, pero después jugó el segundo tiempo, así que imagino que estará bien”, una frase que llamó la atención por el vínculo familiar y el contexto del hecho.

Más allá de las palabras del DT, la escena dentro del campo fue elocuente. Rodrigo Insua jugó el segundo tiempo con la mano vendada, con visibles limitaciones para ejecutar laterales o atarse los botines, tarea que debió resolver con ayuda de un compañero. La imagen se viralizó rápidamente y alimentó el debate.

LEER MÁS: Alejo Véliz seguirá en Rosario Central y se irá a Bahía en junio

Barracas reaccionó y logró la clasificación

En lo estrictamente futbolístico, Barracas mostró otra cara en el complemento. Empató 2-2 y se impuso 4-3 en la definición por penales, sellando el pase de ronda. Insua reconoció falencias iniciales, pero destacó la reacción: “En el segundo tiempo estuvimos más sueltos y manejamos mejor la pelota”.

El entrenador también puso en valor la competencia y el rendimiento del rival: “La Copa Argentina demuestra año a año que el nivel es muy parejo”, señaló, recordando recientes batacazos del certamen. Entre el susto en el vestuario y la remontada en la cancha, Barracas avanzó, aunque la frase de Insua quedó flotando como uno de los focos de la noche.

Insúa Rubén Insúa Barracas Central Copa Argentina
Noticias relacionadas
alcaraz mira hacia adentro: un cambio intimo en su equipo para la temporada 2026

Alcaraz mira hacia adentro: un cambio íntimo en su equipo para la temporada 2026

luego de un mal paso por colon, marcos diaz encontro club en peru

Luego de un mal paso por Colón, Marcos Díaz encontró club en Perú

kevin zenon vuelve a escena en boca y se afirma en el lugar que mejor lo potencia

Kevin Zenón vuelve a escena en Boca y se afirma en el lugar que mejor lo potencia

seleccion argentina: los ocho jugadores que compiten por cuatro lugares en la lista de scaloni

Selección Argentina: los ocho jugadores que compiten por cuatro lugares en la lista de Scaloni

Lo último

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Último Momento
Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización multitudinaria y contundente al Congreso

Contra la reforma laboral: sin paro general, la CGT convoca a una movilización "multitudinaria y contundente" al Congreso

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Guillermo Barros Schelotto no esquivó la pregunta y priorizó a Vélez ante Boca

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Prisión preventiva para una madre y su hijo investigados por venta de droga al menudeo en Santa Fe

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: Queremos demostrar en la cancha

Facundo Castet, entre la ilusión y la autocrítica: "Queremos demostrar en la cancha"

Boca acelera por Edwin Cetré y se abre una negociación formal con Estudiantes

Boca acelera por Edwin Cetré y se abre una negociación formal con Estudiantes

Ovación
Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera

"Lo único que pensamos es ser campeones con Colón y que vuelva a Primera"

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

Colón cierra otra semana con un Medrán que ya tendría todo claro para el debut

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

San Lorenzo también busca a José Neris libre y Colón no claudica

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: Para Colón no llegar a la final no es bueno

Díaz palpita el estreno de Deportivo Madryn: "Para Colón no llegar a la final no es bueno"

Policiales
Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco