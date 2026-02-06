La frase de Rubén Insua que llamó la atención tras la lesión de su hijo en el vestuario

Rubén Darío Insua sorprendió al desligarse del episodio sufrido por Rodrigo Insua en el entretiempo ante Temperley por la Copa Argentina.

Rubén Darío Insua volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una declaración inesperada. Tras la clasificación de Barracas Central en la Copa Argentina, el entrenador fue consultado por la lesión que sufrió su hijo Rodrigo en el vestuario y su respuesta no pasó inadvertida.

El episodio ocurrió durante el descanso del cruce ante Temperley, cuando Barracas Central se fue al vestuario en desventaja por 2-0 . En ese contexto, Rodrigo Insua sufrió un corte en uno de sus brazos tras golpear un vidrio , lo que obligó a una rápida asistencia médica antes de salir a disputar el complemento.

La respuesta de Rubén Insua que sorprendió

Consultado por lo sucedido, el Gallego fue tajante y evitó profundizar: “No vi qué le pasó”, expresó ante los micrófonos de TyC Sports. Luego agregó: “Sé que tuvo un corte en el brazo, pero después jugó el segundo tiempo, así que imagino que estará bien”, una frase que llamó la atención por el vínculo familiar y el contexto del hecho.

Más allá de las palabras del DT, la escena dentro del campo fue elocuente. Rodrigo Insua jugó el segundo tiempo con la mano vendada, con visibles limitaciones para ejecutar laterales o atarse los botines, tarea que debió resolver con ayuda de un compañero. La imagen se viralizó rápidamente y alimentó el debate.

Barracas reaccionó y logró la clasificación

En lo estrictamente futbolístico, Barracas mostró otra cara en el complemento. Empató 2-2 y se impuso 4-3 en la definición por penales, sellando el pase de ronda. Insua reconoció falencias iniciales, pero destacó la reacción: “En el segundo tiempo estuvimos más sueltos y manejamos mejor la pelota”.

El entrenador también puso en valor la competencia y el rendimiento del rival: “La Copa Argentina demuestra año a año que el nivel es muy parejo”, señaló, recordando recientes batacazos del certamen. Entre el susto en el vestuario y la remontada en la cancha, Barracas avanzó, aunque la frase de Insua quedó flotando como uno de los focos de la noche.