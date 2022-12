"Es un desafío personal volver a conducir el plantel de CRAI, importante, pero no deja de ser rugby, no deja de ser una pasión, que uno las hace con muchas ganas y de manera amateur. Es un halago que me hayan convocado, y es un mimo hacia mi persona. Me tocó decidirlo realmente, porque yo estaba muy cómodo en juveniles, con una muy buena relación con los chicos que entrenaba. Pero bueno, consulté a mi grupo de amigos, y me ayudaron a tomar la decisión. Lo tomé con mucha alegría, sabiendo la responsabilidad que es" comenzó señalando Alejandro Capobianco a UNO Santa Fe.

Rugby2.jpg Elmer ya cumplió la misma función de entrenador en 2018 y 2019, en dupla con Pica Fernández.

El designado head coach del plantel superior de CRAI aseguró que "son tres planteles los que vamos a tener a cargo, entonces necesitamos gente para trabajar. En los fowards van a estar colaborando Emiliano Dalla Fontana, Marcelo Del Pozo, José Martín Gallo y Cali Scheiner; en los tres cuartos lo van a hacer Claudio González Viescas, Agustín Capobianco, Mariano Maciel y Diego Audisio. También estarán Ignacio Alejandro Haeffelli y Facundo Qüesta van a ser colaboradores externos. Tengo la idea de sumar a Mai Salva colabore con su visión de ver el rugby".

En el mismo sentido, Elmer explicó que "hay un cambio de nombres en la preparación física, van a estar José Gelfuso y Alcídes Landi, que ya vienen trabajando en el club. La idea es arrancar el 23 de enero, la fecha de comienzo del TRL se adelantó mucho, es el 4 de marzo, osea que tenemos cinco semanas de preparación, y la sexta es la semana previa al primer partido del torneo. Se arranca con el clásico, es un partido distinto, pero no deja más que ser un partido de rugby. Teniendo en cuenta que tenemos un fin de semana largo, el de carnaval, de las cinco semana hay un finde largo, y vamos a ver cómo se trabaja".

Rugby3.jpg

Volver a las bases del rugby Gitano

En relación a cómo quiere que juegue su equipo indicó que "nosotros tenemos en el CRAI una identidad de juego, que de acuerdo a la cantidad o calidad de juego, se puede implementar o no. Vamos a tener un juego muy frontal, obviamente que en el ataque con jugadores bien desparramados en el ancho de la cancha, porque hoy las defensas están muy duras. Pero siempre es buscar ir para adelante. Una buena obtención y una defensa muy firme. Esas son los pilares de nuestro juego".

"En cuanto al plantel, de lo que han terminado de jugar, no hay ninguna baja, si tenemos la deserción de tres chicos; Luciano Simino, Franco Pizzio y Joaquín Berón que se fueron a jugar a Europa, y los tres son primeras líneas. Estuve charlando con algunos chicos que estaban en duda de si jugar o no, y hemos tenido respuestas favorables. Este es un trabajo de club, y es el año del CRAI" precisó el ex entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby.

Rugby4.jpg

El caso especial es el de Manuel Berstein quien seguramente será citado a Pampas XV, Capobianco describió que "Manu hace pretemporada con Pampas, y si está en buen nivel, porque viene de una lesión de hombro que se operó a mitad de año, ya está recuperado, arranca la pretemporada a fines de enero, con posibilidades de hacer contacto. Si está bien jugará la SLAR con Pampas, de acuerdo a lo que diga Fernández Lobbe. Y si no será bienvenido al club, un referente, un chico muy prudente, y está en un muy buen nivel rugbistico".

En cuanto al formato del interuniones litoraleño señaló que "cada vez será más duro, porque quieren achicar la cantidad de equipos, quieren nivelar, y también está bueno porque no tenés tiempo de descanso. Si bien esta edición tendrá dos fechas libres, por ser impares, será muy duro porque no hay fin de semana que sea relajado. Que nunca lo es, pero al ser diez, por ahí podía darse más tranquilo".