La medida cautelar fue dictada por la jueza Rosana Carrara. Al imputado (DCDI), quien estuvo prófugo durante más de dos años, la Fiscalía le atribuyó el crimen ejecutado a tiros en la esquina de Gobernador Vera y Avenida Freyre, además de un hecho previo de lesiones graves e intimidación con arma de fuego.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años, cuyas iniciales son D.C.D.I., al que se investiga como autor del homicidio de Juan Carlos Valdez, cometido con un arma de fuego en 2023 en pleno barrio Roma en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien fue reemplazado por la fiscal Ana Laura Gioria en la audiencia de medidas cautelares.

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Disparos

Iglesias indicó que “el domingo 25 de junio de 2023, alrededor de las 4:00 de la madrugada, el imputado atacó a la víctima en inmediaciones de Gobernador Vera y Avenida Freyre”.

“Mientras Valdez ingresaba a un auto, el hombre investigado usó un arma de fuego para disparar varias veces hacia él, con el fin de quitarle la vida”, afirmó el funcionario del MPA. “La víctima recibió impactos en diferentes partes de su cuerpo y, como resultado de la agresión, falleció momentos después”, señaló.

Por otro lado, el fiscal planteó que “al investigado también se le atribuyó un hecho de lesiones graves cometido en octubre de 2022 en perjuicio de otra persona”. Al respecto, expuso que “el ilícito tuvo lugar en la parte trasera de un domicilio de la capital provincial ubicado en Mendoza al 4.900”, y puntualizó que “el imputado disparó con un arma de fuego hacia un hombre con el que tenía un conflicto previo y lo hirió en una pierna”.

En tanto, Iglesias sostuvo que “aunque llevamos adelante diversas diligencias para localizarlo, el hombre de iniciales DCDI permaneció prófugo hasta principios de este mes”. En tal sentido, manifestó que “a raíz de un hecho de amenazas cometidas con un arma de fuego, el fiscal Manuel Cecchini solicitó un allanamiento en el que se concretó la detención”.

Calificaciones penales

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de los delitos de homicidio, lesiones graves y amenazas, los cuáles se le endilgaron calificados (por el empleo de arma de fuego).