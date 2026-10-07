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Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi: "Es un orgullo para Sudamérica"

El presidente de la Conmebol habló sobre la despedida del 10 de la Selección Argentina. "Para el fútbol mundial, es el mejor de todos los tiempos"

7 de octubre 2026 · 08:48hs
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Alejandro Domínguez estuvo presente en la despedida de Lionel Messi.

Alejandro Domínguez estuvo presente en la despedida de Lionel Messi.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo presente en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina y destacó que el rosarino "es un orgullo para Sudamérica".

Domínguez estuvo presente en la despedida de Messi

Domínguez habló en zona mixta luego del encuentro y le respondió a la Agencia Noticias Argentinas al ser consultado sobre lo que representa Messi para el fútbol sudamericano: "Para el fútbol mundial es el mejor de todos los tiempos, para Sudamérica es un orgullo y para la Argentina es bueno, qué les puedo decir a ustedes. Es el mejor del mundo".

A su vez, destacó que "su actitud nunca se negoció. Pasó momentos difíciles con la Selección, pero él continuó, jugó cuantas finales quiso y terminó conquistando las que les gustó".

En este sentido, hizo énfasis en que "ganó dos veces la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Es el mejor de todos los tiempos".

Por otra parte, confesó sus ganas de verlo jugar algún día la Copa Libertadores: "No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar. Si fuese presidente de un club haría todo lo posible para traerlo".

Además, se refirió a la posibilidad de que el astro rosarino cierre su carrera en Newell´s, club del cual es hincha: "Por qué no, depende del presidente. Su corazón está ahí".

Por último, aseguró que se emocionó durante la despedida de Messi, que se dio en la goleada 3-0 ante Benín: "Soy blando, claro que eché lágrimas. Por lo que vi, por lo que recuerdo, por lo que significa, por haber sido un privilegiado de haberlo visto jugar. Somos una generación privilegiada".

Alejandro Domínguez Messi Sudámerica
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