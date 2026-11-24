Once personas se sumaron este martes al centro de Alto Verde. Mientras continúa el operativo de asistencia, avanzan las obras de ampliación de los espacios de alojamiento y el refuerzo de las defensas hídricas.

Crecida del Paraná. El río descendió a los 5,77 metros, con 309 personas alojadas en centros de asistencia.

La cantidad de personas alojadas en los Centros de Asistencia Integral de Santa Fe ascendió a 309, luego de que 11 vecinos se incorporaran este martes al dispositivo de Alto Verde. Mientras el río Paraná continúa en niveles elevados, se mantienen los operativos de acompañamiento a las familias afectadas y los trabajos preventivos en el sistema de protección hídrica.

De acuerdo con el informe Nº 18 del Centro de Operaciones, difundido este martes 24 de noviembre a las 18, el Paraná registró una altura de 5,77 metros en el Puerto de Santa Fe, según los datos de Prefectura Naval Argentina. En tanto, el río Salado alcanzó los 2,86 metros en Recreo.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 279 personas: 170 mayores y 109 menores, pertenecientes a 83 familias. Por su parte, en el predio de Colastiné Sur continúan otras 30 personas, 19 mayores y 11 menores, que integran 11 familias.

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De esta manera, el total de personas asistidas en ambos espacios es de 309, de las cuales 189 son mayores y 120 menores.

Continúa la asistencia a las familias afectadas

En los dos centros se mantienen los dispositivos de atención y acompañamiento integral, con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM. También colaboran organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

A su vez, continúan las tareas de higiene y mantenimiento de los predios. Durante este martes se realizaron trabajos de recolección de residuos en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde.

En paralelo, avanzan las obras para ampliar la capacidad de alojamiento. En Alto Verde se construyen 10 nuevos módulos habitacionales de la organización TECHO: cuatro están en la etapa final y otros tres se encuentran en proceso de armado.

Además, en el terreno previsto para el Centro de Asistencia Integral Nº 3 está proyectada la instalación de 40 módulos habitacionales en una primera etapa. Las intervenciones también contemplan adecuaciones para garantizar condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad alojadas en los predios.

Refuerzan las defensas y preparan nuevos equipos de bombeo

En cuanto al sistema de protección hídrica, continúan los trabajos de mantenimiento y prevención en distintos sectores de la ciudad. Durante estos días se realizan ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados, con el objetivo de optimizar su funcionamiento cuando deban entrar en operación.

También se avanza con los preparativos para instalar cuatro equipos de bombeo de manera preventiva durante esta semana: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

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En Alto Verde prosiguen las tareas de bolseo en el Paraje La Boca. En Colastiné Sur, en tanto, se reforzó la defensa en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.

En esa misma zona se realizan trabajos de repaso de cunetas en el canal de llegada a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda. También se intervienen las calles cercanas a la arteria principal para favorecer el escurrimiento del agua.

Por otra parte, se llevan adelante tareas de mantenimiento programado en el canal de Aristóbulo del Valle.

Las recomendaciones ante la crecida

Ante el escenario hídrico, se solicita a la población circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar el tránsito por sectores anegados.

También se recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para prevenir obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.