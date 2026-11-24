Los trabajos incluyeron la colocación y compactación de material pétreo, nivelación y limpieza. Vecinos destacaron las mejoras para circular durante los días de lluvia.

Obras de estabilizado. Culminaron trabajos en más de 2.300 metros de calles del barrio Cabal, mejorando la circulación.

La Municipalidad de Santa Fe finalizó los trabajos de estabilizado pétreo en más de 2.300 metros lineales de calles de barrio Cabal , en el noroeste de la ciudad. Las tareas apuntaron a mejorar la circulación vehicular y garantizar el acceso de los vecinos a sus viviendas, especialmente durante los días de lluvia.

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió la zona junto a representantes vecinales y residentes del barrio. La intervención comprendió la incorporación y compactación de 600 metros cúbicos de suelo para nivelar las calles, además de la colocación de material pétreo y el retiro de más de 80 metros cúbicos de residuos vegetales y domiciliarios.

“Estamos sacando las calles de tierra de la ciudad, y con ellas los problemas que tiene la gente para poder circular, salir o entrar a sus casas”, expresó Poletti. Además, anticipó que, una vez concluidos los trabajos en Cabal, las tareas continuarán en barrio Las Lomas.

“Necesitamos garantizar el acceso al Centro de Salud, fundamentalmente los días de lluvia. Esperamos cumplir con ello antes de fin de año”, agregó el mandatario.

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Vecinos destacaron el impacto de las obras

Eduardo Cordo, presidente de la vecinal Sarmiento, que comprende la jurisdicción de barrio Cabal, manifestó su satisfacción por la finalización de los trabajos y destacó el cambio que representan para quienes viven en el sector.

“Nos tocó el turno, hay que tener un poco de paciencia, pero nos llegó. Estamos muy contentos, los vecinos están felices de saber que por más que llueva van a poder salir de su casa”, señaló.

También hizo hincapié en la necesidad de sostener las tareas de limpieza y evitar la formación de microbasurales. En ese sentido, mencionó el trabajo conjunto con la Dirección de Higiene y el Distrito Noroeste para erradicar puntos de acumulación de residuos, entre ellos uno ubicado detrás de la Escuela De Ballarini.

“El tratamiento de los microbasurales es voluntad del vecino, y cuidarlos. Lo más importante es la participación y el control que realizan los vecinos”, sostuvo.

Por su parte, Alfio Lerche, quien vive en barrio Cabal desde 1991, recordó que desde hace 35 años esperaban una intervención en su cuadra. “Desde entonces, es lo primero que se ha hecho, después de 35 años, tenemos el estabilizado pétreo y la iluminación. A partir de esta gestión vamos a poder salir sin pisar barro, que es un gran avance para los vecinos”, expresó.

El vecino describió las dificultades que atravesaban antes de la obra: “Salir y pisar barro es como vivir en el monte. Se deterioran los vehículos, hay gente que tiene que venir a hacer compras y no puede entrar. El barro y la tierra te llega hasta cerca de la cama”.

Marcelo Obregón, pastor de la iglesia evangélica Fuente de Unción, quien recorre las calles del barrio desde hace dos décadas, también valoró la intervención. “Hoy por hoy podemos decir que esta obra marca un antes y un después para el barrio, para los vecinos”, afirmó.

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Además, destacó que las mejoras permiten el ingreso de vendedores y repartidores, que antes encontraban dificultades para circular. “Se ha hecho una obra muy necesaria, las calles eran intransitables. Estamos muy contentos porque ahora ingresan los vendedores, los repartidores. Realmente se nota el cambio”, agregó.

“Acá a 500 metros termina la ciudad, estábamos muy olvidados. Realmente estamos contentos y agradecidos”, concluyó.

El plan de recuperación vial en Santa Fe

Melina Pepermans, subsecretaria de Descentralización del municipio, explicó que la intervención no se limitó a la colocación de material pétreo, sino que también incluyó la elevación y nivelación de las calles para favorecer el escurrimiento del agua.

“Todo es un aporte para que mejore la transitabilidad de las calles para los vecinos en los días de lluvia y en momentos donde nos estamos enfrentando a un fenómeno tan complejo como El Niño. Estos trabajos también aportan una mejor situación para los vecinos”, indicó.

Según precisó la funcionaria, desde el inicio del Plan de Recuperación Vial el municipio completó el estabilizado pétreo de 1.900 cuadras en distintos sectores de la ciudad.

La intervención forma parte del programa Santa Fe Barrio, que propone un abordaje integral de las necesidades de cada vecinal y contempla, además de las mejoras viales, trabajos de iluminación, limpieza y erradicación de basurales.

“Se entiende que una buena calle permite que se transite y que lleguen mejores servicios. Entonces el programa es integral. Avanzamos con las calles, con las luces, con la limpieza, trabajamos en la erradicación de basurales. Tratamos de que el programa sea lo más completo posible”, concluyó Pepermans.