Alemania recibe este domingo a Irlanda del Norte, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
Alemania no quiere sorpresas ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas
Alemania, que perdió en su debut ante Eslovaquia, buscará redimirse ante Irlanda del Norte, a quien recibirá desde las 15.45 por las Eliminatorias Europeas.
Por Ovación
7 de septiembre 2025 · 09:18hs
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el RheinEnergieStadion. Se podrá ver por Disney+.
Se trata de la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto teutón cayó sorpresivamente ante Eslovaquia en el debut.
Probables formaciones de Alemania vs Irlanda del Norte
Alemania: Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kimmich, Groß; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade
Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid