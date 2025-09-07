Alemania no quiere sorpresas ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas Alemania, que perdió en su debut ante Eslovaquia, buscará redimirse ante Irlanda del Norte, a quien recibirá desde las 15.45 por las Eliminatorias Europeas. Por Ovación 7 de septiembre 2025 · 09:18hs

Alemania recibe este domingo a Irlanda del Norte, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el RheinEnergieStadion. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto teutón cayó sorpresivamente ante Eslovaquia en el debut. Probables formaciones de Alemania vs Irlanda del Norte Alemania: Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kimmich, Groß; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid