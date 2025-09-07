Uno Santa Fe | Ovación | Alemania

Alemania no quiere sorpresas ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas

Alemania, que perdió en su debut ante Eslovaquia, buscará redimirse ante Irlanda del Norte, a quien recibirá desde las 15.45 por las Eliminatorias Europeas.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 09:18hs
Alemania no quiere sorpresas ante Irlanda del Norte en las Eliminatorias Europeas

Alemania recibe este domingo a Irlanda del Norte, en el marco de la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el RheinEnergieStadion. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la segunda fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. El conjunto teutón cayó sorpresivamente ante Eslovaquia en el debut.

Probables formaciones de Alemania vs Irlanda del Norte

Alemania: Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Kimmich, Groß; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Alemania Irlanda del Norte Eliminatorias Europeas
Noticias relacionadas
verstappen domina en monza y gana el gp de italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

otra decepcionante actuacion de franco colapinto en el gp de italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

el partido del morbo: delfino frente a colon, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

valentin perrone protagonizo una buena remontada y termino 10° en el gp de cataluna

Valentín Perrone protagonizó una buena remontada y terminó 10° en el GP de Cataluña

Lo último

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Último Momento
Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Ovación
Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

La confianza del Estudiantes (RC) de Delfino para visitar a Colón

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional