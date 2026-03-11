Ataque devastador: Israel bombardeó el centro de Beirut por segunda vez en una semana

Un edificio residencial en Aisha Bakkar fue el blanco de un ataque aéreo de Israel este miércoles, con un saldo de cuatro muertos y múltiples heridos

El ataque de Israel a un edificio en Beirut dejó por lo menos cuatro muertos

Beirut volvió a ser escenario del horror este miércoles 11 de marzo, cuando las fuerzas de Israel llevaron a cabo una nueva serie de bombardeos que impactaron directamente en el corazón de la ciudad . El ataque más devastador ocurrió en el barrio céntrico de Aisha Bakkar, una zona densamente poblada.

En el barrio un proyectil alcanzó un departamento dentro de un edificio de varias plantas , provocando una bola de fuego y el colapso de muros perimetrales.

Israel ha continuado sus implacables bombardeos del Líbano, atacando un edificio residencial en el centro de Beirut y localidades en el este y el sur del asediado país, matando al menos a 19 personas.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) informó que los ataques de la madrugada del miércoles mataron a siete personas e hirieron a cinco en Tamnin al-Tahta, en el distrito de Baalbek, tras un informe anterior de que habían muerto 10 personas.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano, la embestida causó pánico entre los residentes y daños estructurales severos en los establecimientos aledaños. Equipos de rescate y ambulancias trabajaron durante toda la mañana entre los escombros para asistir a los heridos y buscar posibles sobrevivientes atrapados.

Este hecho marca la segunda vez en pocos días que Israel ataca el centro administrativo de Beirut, alejándose de los objetivos habituales en los suburbios del sur. El antecedente más cercano fue el bombardeo del pasado domingo contra un hotel en la zona costera, donde murieron altos mandos de la Fuerza Al Quds.

Escalada y crisis humanitaria en Líbano

La ofensiva de este miércoles no se limitó a la capital. Se reportaron ataques simultáneos en el sur del país y en el valle de la Bekaa, elevando la cifra total de víctimas de la jornada a más de 20 fallecidos en todo el territorio libanés.

La situación humanitaria es crítica

Víctimas: la cifra de muertos desde el inicio de esta escalada ya supera los 570.

la cifra de muertos desde el inicio de esta escalada ya supera los 570. Desplazados: se estima que más de 750.000 personas han abandonado sus hogares.

se estima que más de 750.000 personas han abandonado sus hogares. Infraestructura: barrios residenciales completos han quedado reducidos a escombros, mientras la comunidad internacional observa con preocupación una posible extensión regional del conflicto.

El Ejército israelí sostiene que sus operaciones están dirigidas contra infraestructuras vinculadas a milicias y grupos iraníes, pero el impacto en zonas urbanas como Aisha Bakkar continúa sumando víctimas civiles a un conflicto que no da tregua.