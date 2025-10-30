Presentaron en el concejo un proyecto para que comerciantes afectados por los trabajos del “Acuerdo Capital” reciban un alivio fiscal . Solicita la eximición del pago de TGI y DReI , o un crédito fiscal mientras dure la afectación.

Piden eximir de impuestos a los comercios de Av. J.J. Paso afectados por las demoras en las obras del cantero central

El concejal Ignacio Laurenti (Vida y Familia) pidió al Departamento Ejecutivo Municipal que exima del pago de tributos municipales a los frentistas de la avenida Juan José Paso , entre 1° de Mayo y Dr. Zavalla , debido a las demoras en las obras viales que se ejecutan en el marco del “Acuerdo Capital” .

El proyecto propone que los locales comerciales de ese tramo sean exceptuados temporalmente del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y la Tasa de Registro, Inspección y Servicios (DReI) , o bien que se les otorgue un crédito fiscal equivalente al período en que sus actividades se vean afectadas.

Según el edil, la medida busca “aliviar la situación económica” de los comerciantes, que sufren una fuerte caída en las ventas debido a la disminución de la circulación vehicular y peatonal provocada por las obras.

“Esta arteria es muy importante para el sur de nuestra ciudad y que el paso esté cortado tanto tiempo acarrea graves consecuencias para los trabajadores de la zona; por eso creemos que esta medida es una forma de aliviar su situación”, señaló Laurenti.

De acuerdo con testimonios de vecinos y comerciantes, las ventas cayeron entre un 20% y un 50% desde el inicio de los trabajos. Incluso, ya se registró el cierre de un local por la merma en la actividad.

“No podemos pedirles que paguen impuestos al mismo tiempo que las obras les impiden trabajar con normalidad. Es una medida razonable y de acompañamiento ante un daño que no provocaron”, concluyó el concejal.