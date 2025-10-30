Comienzan a definirse los semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional

Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Estudiantes (RC) recibirá este viernes a Gimnasia y Tiro de Salta, en el primer partido de la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

30 de octubre 2025 · 15:53hs
Estudiantes de Río Cuarto recibirá este viernes a Gimnasia y Tiro de Salta, en el primer partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, que tiene capacidad para 9.000 espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Daniel Zamora.

La ida entre ambos equipos terminó 0-0, por lo que a Estudiantes de Río Cuarto le alcanzará con un empate, ya que cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado en la fase regular.

En la primera ronda del Reducido, Estudiantes de Río Cuarto eliminó a Patronato gracias al triunfo por 2-1, mientras que Gimnasia y Tiro de Salta venció 2-0 a Temperley.

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que está envuelta en polémica por el 3-0 que dictaminó la AFA a favor del equipo patagónico por las supuestas amenazas durante el encuentro de ida por parte de directivos jujeños.

El encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy será este domingo, a partir de las 16. Para avanzar a las semifinales, el Lobo Jujeño tendrá que golear a su oponente por más de cuatro goles.

Pero este no será el único partido del domingo, ya que más tarde, a las 18:15, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Tristán Suárez. El otro partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Reducido será el sábado, cuando Atlanta reciba a Deportivo Morón con el objetivo de revertir el 1-0 sufrido en la ida.

La vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Viernes:

Estudiantes de Río Cuarto (0) – (0) Gimnasia y Tiro de Salta a las 21:30

Sábado:

Atlanta (0) – (1) Deportivo Morón a las 13:45

Domingo:

Deportivo Madryn (3) – (0) Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 16

Estudiantes de Buenos Aires (0) – (0) Tristán Suárez a las 18:15

Reducido Gimnasia y Tiro Estudiantes de Río Cuarto
Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Las frases más icónicas de Diego Maradona, a 65 años de su nacimiento

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Santa Fe será protagonista del Campeonato Argentino Juvenil

Se presentaron las finales del Top 9 del Regional del Litoral

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

