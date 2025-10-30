Comienzan a definirse los semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional

Estudiantes (RC) recibirá este viernes a Gimnasia y Tiro de Salta, en el primer partido de la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto recibirá este viernes a Gimnasia y Tiro de Salta , en el primer partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, que tiene capacidad para 9.000 espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Daniel Zamora.

La ida entre ambos equipos terminó 0-0, por lo que a Estudiantes de Río Cuarto le alcanzará con un empate, ya que cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado en la fase regular.

En la primera ronda del Reducido, Estudiantes de Río Cuarto eliminó a Patronato gracias al triunfo por 2-1, mientras que Gimnasia y Tiro de Salta venció 2-0 a Temperley.

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que está envuelta en polémica por el 3-0 que dictaminó la AFA a favor del equipo patagónico por las supuestas amenazas durante el encuentro de ida por parte de directivos jujeños.

El encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy será este domingo, a partir de las 16. Para avanzar a las semifinales, el Lobo Jujeño tendrá que golear a su oponente por más de cuatro goles.

Pero este no será el único partido del domingo, ya que más tarde, a las 18:15, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Tristán Suárez. El otro partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Reducido será el sábado, cuando Atlanta reciba a Deportivo Morón con el objetivo de revertir el 1-0 sufrido en la ida.

La vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Viernes:

Estudiantes de Río Cuarto (0) – (0) Gimnasia y Tiro de Salta a las 21:30

Sábado:

Atlanta (0) – (1) Deportivo Morón a las 13:45

Domingo:

Deportivo Madryn (3) – (0) Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 16

Estudiantes de Buenos Aires (0) – (0) Tristán Suárez a las 18:15