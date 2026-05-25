Con aciertos y errores, Madelón se ganó la chance de continuar como DT de Unión

Pese a los cuestionamientos que arreciaron en los últimos días, en un año Leonardo Madelón mejoró a Unión y lo convirtió en un equipo al cual muchos elogiaron

La percepción es muy distinta dependiendo del cristal con el que se mire . Y es que para muchos hinchas de Unión, Leonardo Madelón no debería continuar , mientras que la mayoría de las personas que no son hinchas del Tate destacan el trabajo del DT.

El periodismo de Buenos Aires no se cansa de elogiar la forma en la que juega Unión y la propuesta ofensiva . Incluso los técnicos rivales destacan la audacia con la que juega el Tate.

Fuera de Santa Fe, la gran mayoría del mundo futbolístico pondera el trabajo realizado por Madelón y resaltan lo bien que juega el equipo rojiblanco.

Sin embargo, ese análisis no es el mismo para los hinchas, que con las dos eliminaciones en pocos días, demostraron su bronca y le apuntaron al entrenador.

Está claro que las redes son la verdad revelada y que las personas que se expresan por esa vía cambian de opinión no solo en días, sino en minutos o segundos.

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Por lo cual, hay que ser prudentes respecto a lo que piensa el hincha de Unión sobre el trabajo de Madelón. Habrá muchos que desean un cambio y otros que apoyarán su continuidad.

Lo cierto y concreto es que si bien Madelón por ahora no logró que Unión sea campeón, tampoco lo hicieron todos los otros técnicos que dirigieron al Tate a lo largo de toda su historia.

Cuando volvió a Unión hace un año, Madelón llegó con el objetivo de que el club mantenga la categoría, dado que estaba en una situación incómoda.

Y lo consiguió con mucha antelación, varias fechas antes de que termine la competencia. Pero además, lo clasificó por primera vez para jugar los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

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En tanto que por la Copa Argentina 2025 eliminó a Rosario Central y en octavos cayó por penales ante River, teniendo segundos antes de que finalice, la chance de ganar con el remate desviado de Nicolás Palavecino de frente al arco.

Y en este 2026, con un mercado de pases por demás de austero, volvió a clasificar a Unión en los playoffs, pero además dio el golpe y eliminó en octavos de final y como visitante, al mejor equipo del torneo como lo fue Independiente Rivadavia.

Mientras que terminó siendo eliminado en condición de visitante, ante Belgrano que se consagró campeón. Por lo cual y más allá de la frustración de no poder coronar, en ese sentido hay poco para reprochar.

Fue eliminado por un rival que claramente tiene más y que además jugó como local. Belgrano venía de dejar en el camino a Talleres y el partido contra River en el que se coronó campeón, demuestra la jerarquía de su plantel.

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Por lo cual, haber perdido con Belgrano resulta hasta lógico. Lo que sí resultó decepcionante fue la última derrota en la Copa Argentina ante Independiente, en donde el equipo no compitió por la irresponsabilidad de Maizon Rodríguez.

Está claro que Madelón tuvo errores, sobre todo a la hora de realizar cambios dentro de los partidos y quizás en la lectura de algunos encuentros.

Pero en el balance general, los resultados y el haber potenciado jugadores termina inclinando la balanza a su favor. De hecho, el presidente Luis Spahn desea que continúe y es muy factible que eso suceda.

Cuando la decepción y el enojo se vayan disipando, el hincha de Unión podrá reflexionar mejor y entender que fueron más las buenas que las malas desde que volvió Madelón.