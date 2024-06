Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca

¿Boca, interesado en Thiago Almada?

“Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja” comentó Almada sobre lo que el presidente de Boca le dijo en privado

Además, el futbolista de 23 años agregó: "Depende de muchas cosas, del club (Atlanta United) principalmente. Si hay algo formal, tomaré la decisión con mi familia. Boca y River son los más grandes del fútbol argentino. A cualquier jugador le tira”.

El ex jugador de Vélez es una de las obsesiones del “Xeneize” desde hace varios mercados de pases y, en este que durará tres meses, la dirigencia del club hará un intento por el campeón del mundo en Qatar 2022 aunque sabe que será difícil competir ecónomicamente ante los clubes europeos. Con este panorama, Almada declaró que sueña con jugar en Europa.

Entrando más en detalles de sus conversaciones con Riquelme, el futbolista del Atlanta United afirmó: “Hablé un poco de todo con él. Fue una linda conversación. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses. Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”.